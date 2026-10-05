Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy cho các lực lượng cơ sở và nhân dân

ANTD.VN - Đội CC&CNCH khu vực số 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho các lực lượng chức năng ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn.

Trong hai ngày 3/10/2026 đến ngày 4/10/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 30 tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật PCCC&CNCH đối với người dân, chủ cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Tây Phương cho gần 200 người tham gia tại Trung tâm Văn hóa xã Tây Phương.

Đội CC&CNCH khu vực số 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho các lực lượng và nhân dân

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đã phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH, các nguy cơ cháy, nổ thường gặp và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố. Sau phần lý thuyết, người dân, chủ hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy; sử dụng lăng phun nước tiêu điểm và sử dụng mặt nạ lọc độc.

Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy

Thông qua các hoạt động, kiến thức PCCC&CNCH được truyền tải theo hướng trực quan, thiết thực, gắn với thực hành, giúp các lực lượng tại cơ sở và người dân nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, chủ động phòng ngừa cháy, nổ. Qua đó góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm về công tác PCCC&CNCH, xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hành các kỹ năng PCCC&CNCH; thường xuyên nâng cao năng lực của lực lượng PCCC cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.