ANTD.VN - Hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2026), Đội CC&CNCH khu vực số 20, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với UBND xã Đông Anh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại xã Đông Anh.

Dự và chỉ đạo buổi thực tập có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Anh; Đồng chí Nguyễn Công Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh; Thượng tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 20 cùng đại diện các lực lượng tham gia.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng kết hợp sản xuất, kinh doanh do sự cố chập điện. Do đặc điểm nhà ở kết hợp kinh doanh, trong nhà có nhiều vật dụng, hàng hóa, đám cháy nhanh chóng phát triển, tạo ra nhiều khói, khí độc, lửa và khói bao trùm khu vực tầng 1, chặn các lối thoát nạn, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Đám cháy có nguy cơ lan sang các nhà liền kề, đe dọa đến tính mạng người dân và tài sản trong khu dân cư.

Các thành viên trong Tổ liên gia nhanh chóng tổ chức chữa cháy, di chuyển tài sản

Ngay khi phát hiện cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng hô hoán báo động, gọi điện báo cháy qua số 114, báo Lãnh đạo UBND xã, Công an xã Đông Anh đồng thời tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn, di chuyển tài sản và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy ngay từ thời điểm ban đầu, hạn chế cháy lan.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ”, các lực lượng tại cơ sở nhanh chóng triển khai theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức hỗ trợ người dân thoát nạn, tìm kiếm người bị nạn, di chuyển tài sản và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra cháy. Việc chủ động xử lý tình huống trong những phút đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận, triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 20 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Cán bộ, chiến sĩ tổ chức trinh sát, xác định vị trí cháy, khu vực có 02 người mắc kẹt chưa thoát ra được. Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ chiến sỹ triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu người bị nạn và chống cháy lan sang các nhà liền kề.

Tại hiện trường, Đội CC&CNCH khu vực số 20 phối hợp chặt chẽ với Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng y tế, điện lực và các lực lượng tại chỗ tổ chức xử lý tình huống theo phương án. Các lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển đến khu vực an toàn; tổ chức tìm kiếm, đưa người mắc kẹt ra ngoài và thực hiện sơ cấp cứu đối với người bị nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức đưa người bị nạn ra khu vực an toàn

Với sự phối hợp đồng bộ, chủ động giữa các lực lượng, tình huống cháy giả định được xử lý kịp thời, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tất cả người bị nạn, mắc kẹt trong đám cháy được lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đưa ra ngoài an toàn và tiến hành sơ cấp cứu kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Công Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh chúc mừng và biểu dương tinh thần của các lực lượng tham gia phương án

Thông qua thực tập phương án, các lực lượng tham gia có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng về lực lượng, phương tiện và sự phối hợp, hiệp đồng xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, nhất là đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ trong xử lý đám cháy trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Hoạt động cũng góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân, nhất là kỹ năng phát hiện, báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và tổ chức thoát nạn khi xảy ra sự cố. Qua đó phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng thế trận PCCC toàn dân ngay từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.