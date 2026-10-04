ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, nhiều bạn đọc hỏi, trong năm học 2026-2027, những đối tượng nào được miễn, giảm học phí, mức giảm ra sao?

Theo Điều 15 Nghị định 238/2025/NĐ-CP, các đối tượng được miễn học phí gồm: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm cả học viên giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT;

Người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Học sinh, sinh viên là người khuyết tật đang học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học;

Người từ 16-22 tuổi đang học đại học văn bằng thứ nhất thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người học trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển, bao gồm cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú từ 3 tháng trở lên; Học sinh trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học;

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha, mẹ, cả cha và mẹ hoặc ông, bà thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định; Sinh viên học chuyên ngành Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh;

Học viên sau đại học tại cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành sức khỏe, học các chuyên ngành: tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu;

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định hiện hành…

Về đối tượng được giảm học phí, Điều 16 Nghị định 238/2025 quy định có 2 mức giảm học phí là 70% và 50%, trong đó đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù như nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, ca trù, bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống;

Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không thuộc dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ thường trú tại thôn, bản đặc biệt khó khăn; xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hoặc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Đối tượng được giảm 50% học phí là học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp và đang hưởng trợ cấp thường xuyên.

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục công lập không phải nộp đơn đề nghị miễn học phí. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, hiệu trưởng có trách nhiệm lập và phê duyệt danh sách người học được miễn học phí.

Tuy vậy, người học thuộc diện được miễn, giảm học phí tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập phải nộp hồ sơ trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhập học.