Từ tháng 10/2026: Áp dụng quy định mới nhất về tỷ lệ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Về tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” Điều 5 Nghị định 368/2026 nêu rõ tỷ lệ không quá 10% trong tổng số cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” (không bao gồm cá nhân được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng).

Cụ thể, Điều 23 quy định, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận;

Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Như vậy, khi xác định tỷ lệ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, không bao gồm cá nhân được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo điểm a khoản 1 Điều 23 Luật Thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, theo Điều 4 Nghị định 368/2026, việc xét tặng danh hiệu còn phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được. Cấp có thẩm quyền thực hiện khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng đối với trường hợp đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục và hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, hoặc đang được điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Nghị định quy định chưa khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng trong thời gian xem xét, xác minh. Quy định này cũng áp dụng khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu và đang được xác minh làm rõ.

Cũng theo Nghị định 368/2026, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng. Điều khoản này đặt việc lựa chọn trong trường hợp các cá nhân, tập thể đều đã đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn xét khen thưởng.

Đối với khen thưởng quá trình cống hiến, thời gian giữ chức vụ của cá nhân là nữ lãnh đạo, quản lý được giảm 1/3 so với thời gian quy định chung. Trường hợp nữ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng được quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn theo pháp luật, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến thực hiện theo quy định chung.

Như vậy, Điều 4 Nghị định quy định riêng các nội dung liên quan đến cá nhân nữ và tập thể có nhiều nữ, đó là cách tính thời gian nghỉ thai sản, việc lựa chọn khi cùng đủ tiêu chuẩn và thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với nữ lãnh đạo, quản lý.