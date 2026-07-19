Phản ứng của Tổng thống Trump sau khi 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Iran

ANTD.VN - Hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 1 quân nhân khác mất tích ở Jordan sau loạt cuộc tấn công của Iran vào lực lượng Mỹ tại các nước đồng minh ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 18-7 cho biết 2 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Jordan hôm 17-7 khi các lực lượng đồng minh đánh chặn những cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) của Iran. CENTCOM cũng cho biết một quân nhân Mỹ khác vẫn đang mất tích.

Theo CENTCOM, 4 quân nhân Mỹ đã được sơ tán y tế tới các bệnh viện ở Jordan và sau đó đã xuất viện. Những quân nhân khác được kiểm tra do bị thương nhẹ cũng đã trở lại làm nhiệm vụ.

Sau khi thông tin nêu trên được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran là “một điều rất đáng buồn”. “Chúng tôi rất đau lòng khi điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh khi phụng sự đất nước”, ông nói, đồng thời tái khẳng định Washington sẽ “không bao giờ” cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Cuộc tấn công của Iran diễn ra khi các cuộc không kích của Mỹ vào Iran bước sang tuần thứ hai và giao tranh leo thang ở Eo biển Hormuz. Trước đó, quân đội Jordan thông báo đã đánh chặn 10 tên lửa của Iran bắn vào không phận nước này trong đêm, nhưng không cho biết bất kỳ thiệt hại nào.

Ảnh chụp màn hình từ đoạn video của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho thấy tên lửa được phóng về phía các mục tiêu của Mỹ ở Jordan, Kuwait và Bahrain. Ảnh: SEPAHNEWS.COM/AFP/Getty Images

Hôm 17-7, quân đội Mỹ tuyên bố đã thực hiện đêm tấn công thứ 7 liên tiếp vào Iran kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời “đã kết thúc”.



Trong khi đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột bắt đầu, được cho là đã đưa ra tuyên bố cảnh báo Mỹ về “những bài học không thể nào quên” nếu Washington tiếp tục tấn công.

Hôm 18-7, Kuwait cáo buộc Iran nhắm mục tiêu vào các địa điểm dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng tại nước này, như nhà máy điện và nhà máy khử muối nước. Quốc gia này buộc phải đóng cửa không phận trong một thời gian ngắn khi đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran, đồng thời cho biết một số lính cứu hỏa Kuwait và 1 công nhân bị thương khi nỗ lực dập tắt các đám cháy do những cuộc tập kích của Iran gây ra.

Bahrain cũng kích hoạt còi báo động không kích vào hôm 18-7, cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn sau khi phát hiện các máy bay không người lái hoặc tên lửa có thể đang bay tới, trong khi hãng thông tấn Petra của Jordan cho biết hệ thống phòng không của vương quốc này đã bắn hạ tên lửa của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết đã “ngăn chặn” 4 tàu đang cố gắng đi qua Eo biển Hormuz, phá hủy ít nhất 2 máy bay chiến đấu của Mỹ và 3 máy bay khác trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sáng sớm 18-7 nhằm vào một căn cứ của Mỹ ở Azraq, Jordan. Một trung tâm hỗ trợ quân sự của Mỹ tại Trại Arifjan ở Kuwait đã bị tấn công và một cơ sở radar của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem đã bị phá hủy, theo IRGC.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, IRGC cũng nhắm mục tiêu vào một địa điểm ở Bahrain, nơi tập trung các máy bay chiến đấu của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa và một trung tâm dữ liệu tình báo.