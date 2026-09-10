Căng thẳng thương mại leo thang, Canada áp thuế 15-50% hàng trăm mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ

ANTD.VN - Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada tiếp tục leo thang khi hai nước đồng loạt triển khai các biện pháp trả đũa thương mại mới, từ áp thuế cao đến cấm nhập khẩu và hạn chế hàng hóa tham gia hợp đồng của chính phủ.

Căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước láng giềng có quan hệ kinh tế và chuỗi cung ứng gắn kết chặt chẽ

Ngày 9-9, Canada áp thuế từ 15-50% đối với hàng trăm mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ CAD, tương đương 20 tỷ USD.

Danh sách chịu thuế gồm thép, nhôm, sản phẩm sữa, đồ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm, thiết bị điện tử và máy móc nông nghiệp.

Ottawa cho biết đây là biện pháp đáp trả tương ứng sau khi Washington áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada từ ngày 22-8.

Thép, nhôm và sản phẩm sắt của Mỹ chịu mức thuế cao nhất là 50%, trong khi các nhóm hàng khác bị áp thuế 15% hoặc 25%.

Chỉ vài giờ sau, Nhà Trắng thông báo cấm nhập khẩu phần lớn đồ uống có cồn, một số sản phẩm sữa, mật đường, xe máy và xe gắn máy từ Canada.

Bãi vận chuyển container ở Montreal, Canada

Các lệnh cấm dự kiến có hiệu lực ngày 29-9. Một số sản phẩm khác, gồm phô mai, giấy, nhôm, gỗ, đồ nội thất và thiết bị chiếu sáng, cũng được bổ sung vào danh sách chịu thuế 50%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng thời yêu cầu loại hàng hóa Canada khỏi các hợp đồng mua sắm dài hạn của Chính phủ liên bang cho đến khi Ottawa dành cho sản phẩm Mỹ điều mà Washington gọi là sự tiếp cận “đầy đủ và công bằng”.

Căng thẳng bùng phát sau khi đàm phán thương mại song phương đổ vỡ ngày 21-8. Canada cho rằng phía Mỹ đưa ra những điều kiện bất lợi vào phút chót, có thể làm suy yếu các ngành kinh tế chủ chốt.

Washington lại cáo buộc Ottawa tiếp tục đòi hỏi nhượng bộ khi hai bên đã gần đạt thỏa thuận.

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định Ottawa không chủ trương leo thang đối đầu, nhưng cho rằng thuế trả đũa là cần thiết để bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trong nước.

Ông thừa nhận chính sách này sẽ gây tổn thất trong ngắn hạn, đồng thời tuyên bố Canada cần giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.