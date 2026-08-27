Mỹ cáo buộc tin tặc Trung Quốc xâm nhập NASA, Fed và hàng loạt cơ quan trọng yếu

ANTD.VN - Mỹ cho biết đã ngăn chặn một chiến dịch tấn công mạng do nhóm tin tặc được cho là có liên quan đến Trung Quốc thực hiện, trong đó các mục tiêu gồm NASA, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Thượng viện và nhiều cơ quan quan trọng khác.

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) ngày 26-8-2026 thông báo đã thu giữ các tên miền Internet được sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu và những mạng máy tính nhạy cảm của Mỹ.

Theo các tài liệu được công bố tại một tòa án liên bang ở bang California, những tên miền này phục vụ hai nền tảng tấn công mạng có tên “QScan” và “QTRouter”, do nhóm tin tặc QTFY vận hành.

Giới chức Mỹ cáo buộc QTFY là nhóm tin tặc làm việc cho Công ty công nghệ mạng Nanjing Xinjiuwei có trụ sở tại Trung Quốc.

Các mục tiêu bị xâm nhập được phía Mỹ nêu tên gồm Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Fed, Thượng viện Mỹ, Bộ Tư pháp, Viện Y tế Quốc gia (NIH), Bộ Năng lượng và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết, việc thu giữ các tên miền là một phần trong chuỗi hoạt động kỹ thuật nhằm vô hiệu hóa những chiến dịch tấn công mạng.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ không công bố mức độ thiệt hại hoặc loại dữ liệu có thể đã bị xâm nhập tại các cơ quan nói trên.

Theo Washington, một số doanh nghiệp của Mỹ và Hàn Quốc cũng trở thành mục tiêu của nhóm tin tặc.

Phản ứng trước thông tin này, Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, mặc dù họ không nắm rõ các chi tiết cụ thể được đề cập trong tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, nhưng "Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối và chống lại mọi hình thức tấn công mạng theo đúng pháp luật".

Người phát ngôn cho biết Mỹ sử dụng các vấn đề an ninh mạng để "bôi nhọ hoặc làm mất uy tín của Trung Quốc", và Trung Quốc "phản đối việc Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng nó như một cái cớ để áp đặt các hạn chế phân biệt đối xử đối với các công ty Trung Quốc, đồng thời sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc".