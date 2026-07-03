Cáo buộc gian lận tiền quyên góp kỷ niệm Ngày Quốc khách gây chấn động chính trường Mỹ

ANTD.VN - Các hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ vừa công bố một báo cáo chấn động, cáo buộc các cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump có hành vi gian lận tài chính quy mô lớn.

Tổng thống Trump trên chuyến tàu Freedom250 đến Medura khai trương Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt ngày 1-7-2026

Nhóm này bị cáo buộc lừa gạt các nhà tài trợ, chuyển tiền của ngày đại lễ 250 năm thành lập nước Mỹ vào một quỹ tư nhân do chính quyền của Tổng thống Trump kiểm soát.

Vụ bê bối đang thổi bùng lên làn sóng giận dữ tại Washington trước thềm kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ (4-7).

Theo báo cáo từ Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên Hạ viện Mỹ công bố ngày 2-7, các nhà tài trợ ban đầu có ý định đóng góp tiền cho America250 - Ủy ban lưỡng đảng do Quốc hội Mỹ thành lập từ năm 2016 để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập.

Tuy nhiên, họ đã bị cung cấp sai lệch thông tin tài khoản ngân hàng để dòng tiền tự động chuyển vào một tổ chức có tên gần tương tự là Freedom 250.

Freedom 250 là một công ty được thành lập năm 2025 thuộc sở hữu của Quỹ Công viên Quốc gia.

Quỹ này chuyên chi tiền cho các sự kiện như giải đấu võ đài UFC tại Nhà Trắng vào dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump, Hội chợ ở National Mall và sự kiện bắn pháo hoa Quốc khánh sắp tới.

"Người dân Mỹ là bên thua cuộc lớn nhất trong vụ này. Tôi còn nhớ lễ kỷ niệm 200 năm vào năm 1976, không ai quan tâm đến đảng phái. Ông Donald Trump đã làm mất sự đoàn kết đó và biến tất cả thành sân khấu của riêng mình" - Hạ nghị sĩ Jared Huffman, thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ tại Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên nói.

Các luật sư thuộc phe Dân chủ khẳng định hành vi cố tình cung cấp sai lệch thông tin ngân hàng để chiếm đoạt tiền tài trợ có dấu hiệu cấu thành tội gian lận chuyển tiền qua Internet theo luật hình sự liên bang.

Nhân vật trung tâm bị cáo buộc là Meredith O’Rourke, người từng giữ chức Giám đốc tài chính quốc gia cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump.

Công ty của ông O’Rourke bị tố cáo đã gây áp lực buộc các tập đoàn rút cam kết tài trợ cho America250 để chuyển sang thực thể mới của ông Trump.

Freedom 250 không phải là một thực thể kiểm soát liên bang thông thường, quỹ này được miễn trừ hoàn toàn khỏi các quy tắc đấu thầu cạnh tranh, nghĩa vụ giải trình kế toán và các quy định về tính minh bạch của chính phủ.

Điều này ngăn cản các cơ quan giám sát biết được chính xác số tiền thuế của dân đã bị chính quyền ông Trump âm thầm chuyển hướng.

Được biết, trong gói ngân sách 150 triệu USD của Bộ Nội vụ dành cho đại lễ, America250 chỉ nhận được vỏn vẹn 25 triệu USD thay vì 100 triệu USD.

Báo cáo còn cáo buộc Giám đốc điều hành của Freedom 250 Keith Krach, một nhà tài trợ từng làm việc tại Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ đầu của ông Trump, đã bay sang Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tháng 1-2026 để trực tiếp vận động tiền tài trợ từ các quan chức chính phủ nước ngoài và các nhà tài phiệt quốc tế.

Danh sách các nhà tài trợ doanh nghiệp được công bố của Freedom 250 phần lớn là các nhà thầu quốc phòng, các tập đoàn dầu mỏ và các đại gia công nghệ đang có các hợp đồng với liên bang hoặc đang chờ các cơ quan quản lý phê duyệt chính sách.

Phe Dân chủ khẳng định cơ chế này tạo ra một kịch bản "đổi chác lợi ích" mờ ám, nơi các doanh nghiệp chi tiền cho dự án cá nhân của Tổng thống để đổi lấy sự ưu ái từ chính quyền.

Người phát ngôn của Freedom 250, bà Danielle Alvarez, đã bác bỏ cáo buộc và gọi bản báo cáo của Đảng Dân chủ là "sự bôi nhọ mang tính đảng phái từ những chính trị gia thích chế tạo sự chia rẽ hơn là chúc mừng cột mốc lịch sử của quốc gia".