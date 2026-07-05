Nước Mỹ sôi động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc

ANTD.VN - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc đã diễn ra sôi động, không chỉ là dịp để nước Mỹ nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển, mà còn được chính quyền của ông Donald Trump sử dụng để truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, đoàn kết dân tộc, phục hồi kinh tế và khẳng định vai trò lãnh đạo của nước Mỹ.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Thủ đô Washington nhân dịp Lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ

Ông Donald Trump ca ngợi “Kỷ nguyên hoàng kim mới”

Ngày 4-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại Thủ đô Washington, trong đó điểm lại chặng đường 250 năm phát triển của đất nước, đồng thời trình bày tầm nhìn cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bài phát biểu, ông Donald Trump khẳng định dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ là “một trong những cột mốc vui mừng và vinh quang nhất mọi thời đại”.



Ông đề cập đến những biểu tượng lịch sử gắn với quá trình hình thành và phát triển của nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tương lai phía trước: “Chúng ta sẽ luôn đứng đầu. Chúng ta sẽ không bao giờ để đất nước này suy yếu. Chúng ta sẽ luôn tốt nhất”.

Trước đó, trong bài phát biểu tối 24-6 tại Quảng trường quốc gia ở Thủ đô Washington, mở đầu chuỗi hoạt động “Freedom 250” kéo dài 16 ngày của chính quyền đương nhiệm gắn với lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, ông Donald Trump đã kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào “Kỷ nguyên hoàng kim mới” và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.

Ông Donald Trump cũng đã tham dự kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ với hàng loạt hoạt động chính trị, văn hóa và quân sự trên khắp cả nước. Hôm 3-7, ông đã tới núi Rushmore (bang South Dakota), nơi khắc chân dung 4 vị Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln, và có bài phát biểu về lịch sử lập quốc. Việc lựa chọn núi Rushmore, một biểu tượng lịch sử và tinh thần lập quốc của Mỹ, các hoạt động kỷ niệm cho thấy Nhà Trắng muốn nhấn mạnh thông điệp về lòng yêu nước, di sản lịch sử và sự thống nhất quốc gia.

Song song với các hoạt động kỷ niệm, Nhà Trắng cũng nhấn mạnh những kết quả kinh tế gần đây. Trong thông điệp gửi người dân, ông Donald Trump cho biết các chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones đều khép lại quý II với mức tăng mạnh, xuất khẩu tiếp tục lập kỷ lục, thâm hụt thương mại thu hẹp và dòng vốn đầu tư mới trị giá hàng nghìn tỷ USD đang góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và hỗ trợ thu nhập của người lao động.



Theo ông Donald Trump, chính quyền sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học lượng tử, năng lượng và chinh phục không gian, đồng thời kêu gọi người dân gìn giữ các giá trị truyền thống của quốc gia.

Ông Donald Trump cũng đề cập các nội dung mang tính đảng phái, như thúc đẩy Đạo luật Cứu nước Mỹ hay tái khẳng định lập trường ủng hộ Tu chính án thứ hai về quyền sở hữu vũ khí.



Đây là những chủ đề ngày càng xuất hiện nhiều trong các thông điệp chính trị trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới. Đạo luật Cứu nước Mỹ mà ông Donald Trump nhắc tới là dự luật do các nghị sĩ Cộng hòa đề xuất, yêu cầu cử tri khi đăng ký phải chứng minh quốc tịch Mỹ, đồng thời phải đem theo giấy tờ tùy thân có ảnh khi đi bỏ phiếu cấp liên bang.

Bức tranh đa chiều về nước Mỹ

Những hoạt động kỷ niệm ngày quốc khánh đã diễn ra sôi động trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, giông bão nghiêm trọng và nắng nóng kỷ lục, đặc biệt ở khu vực Trung Tây và Bờ Đông, đã làm gián đoạn nhiều hoạt động lễ hội tại một số thành phố, buộc nhà tổ chức trì hoãn, điều chỉnh hoặc hủy bỏ một số chương trình kỷ niệm.



Tại Thủ đô Washington, kế hoạch phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã bị hoãn gần 2 tiếng do giông bão. Ban tổ chức cũng buộc phải hủy cuộc diễu hành Quốc khánh truyền thống sau khi Cơ quan Khí tượng quốc gia cảnh báo nhiệt độ có thể lên tới 39°C, trong khi chỉ số nhiệt dao động ở mức 43-46°C. Thị trưởng Washington D.C, bà Muriel Bowser cho biết quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Thành phố Philadelphia cũng phải hủy cuộc diễu hành “Chào mừng Độc lập”. Một số vùng ngoại ô của Thủ đô Washington đã hủy các màn bắn pháo hoa do thời tiết quá nóng. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan đối với phần lớn khu vực Trung Tây, vùng Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc, kéo dài từ phía Đông bang Kansas đến phía Nam bang Maine, bao gồm các thành phố St. Louis, Indianapolis, Baltimore, Philadelphia, New York và Boston. Bên cạnh đó, dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh còn cho thấy những khác biệt về quan điểm trong các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội, phản ánh bức tranh đa chiều của nước Mỹ hiện nay, khi các cuộc tranh luận về bản sắc quốc gia, ưu tiên phát triển và vai trò của chính phủ tiếp tục là những chủ đề được quan tâm trước thềm các cột mốc chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Trước hết, dù cùng một sự kiện là Đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập của Mỹ nhưng lại có hai chiến dịch tổ chức riêng biệt là “America 250” và “Freedom 250”. “America 250”, tên chính thức là Ủy ban kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, được Quốc hội thành lập cách vào năm 2016, tập trung chủ yếu vào các sự kiện lịch sử và giáo dục trên toàn quốc.



Trong khi đó, “Freedom 250”, được Tổng thống Donald Trump thành lập thông qua sắc lệnh hành pháp vào tháng 1-2025, tập trung chủ yếu và những khoảnh khắc trọng đại của tổng thống, những sự kiện hoành tráng và những màn thể hiện lòng yêu nước trong dịp kỷ niệm ở Thủ đô Washington.

Mặc dù cả hai chiến dịch đều có nhiệm vụ tổ chức các sự kiện quốc gia quy mô lớn, các cuộc diễu hành và các chương trình lịch sử, nhưng chúng lại xuất phát từ các nhánh quyền lực khác nhau, hoạt động dưới sự lãnh đạo riêng biệt và gây ra những chia rẽ chính trị về ý nghĩa ngày kỷ niệm lịch sử của đất nước.



Theo báo chí, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 150 triệu USD từ ngân sách liên bang để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ. Nhưng hiện nay, một số nhà lập pháp cáo buộc tổ chức “Freedom 250” đã sử dụng một phần số tiền này để tài trợ cho các sự kiện thuộc nhánh hành pháp.

Trong lĩnh vực đối ngoại, dù ông Donald Trump khẳng định nước Mỹ đang bước vào “Kỷ nguyên hoàng kim mới”, nhưng theo công ty nghiên cứu thị trường Gallup, sau mức cao kỷ lục 71% vào năm 2002, tỷ lệ người trưởng thành ở Mỹ hài lòng với vị thế của Washington hiện chỉ còn 38%.



Báo chí thì cảnh báo chưa bao giờ có nhiều vị trí đại sứ Mỹ còn trống như hiện nay, điều có thể đặt Mỹ và lợi ích của nước này vào thế bất lợi, cho thấy Mỹ chưa đầu tư đầy đủ vào năng lực hành chính thực tế để hoàn thành những việc mà nước này muốn làm trên phạm vi quốc tế.