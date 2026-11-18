ANTD.VN - Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, lợi dụng tâm lý muốn tri ân thầy cô của phụ huynh và học sinh, nhiều kịch bản mạo danh tổ chức cuộc thi, kêu gọi bình chọn trực tuyến đã được dàn dựng tinh vi, khiến không ít nạn nhân sập bẫy và mất số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Lợi dụng tâm lý tri ân thầy cô, các đối tượng đã làm giả công văn hành chính, con dấu của các cơ quan báo chí kèm giải thưởng hấp dẫn để dụ dỗ phụ huynh tham gia cuộc thi vẽ tranh, bình chọn. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển phí vào tài khoản cá nhân, khiến nhiều người sập bẫy, mất số tiền gần 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn gửi đường link bình chọn giả mạo yêu cầu đăng nhập Facebook, Zalo hoặc cung cấp mã OTP để đánh cắp tài khoản cá nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác: chỉ tham gia các hoạt động qua kênh chính thống; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay chuyển tiền qua các đường linh lạ để tránh "tiền mất, tật mang".