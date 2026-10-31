Mẹ “ông trùm” Mr Pips nói xin lỗi bị hại và cam kết giúp con trai khắc phục hậu quả

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam) cùng với chồng là Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) đã sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Phó Đức Nam phạm tội mà có cùng hơn 40 tỷ đồng (tiền của vợ chồng bị cáo Liễu) để thanh toán tiền mua hai căn hộ ở phố Hàng Bài và 2 căn hộ ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ ngày 11-4 đến ngày 10-5-2024, tuy biết nguồn gốc tiền do phạm tội mà có nhưng bị cáo Liễu vẫn sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tổng cộng hơn 121 tỷ đồng do con trai Phó Đức Nam và chồng là Phó Đức Thắng chuyển tới. Trong đó, có hơn 80 tỷ đồng do “ông trùm” Mr Pips phạm tội mà có.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các bị cáo liên quan tại phiên tòa.

Sau đó, bị cáo Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Sau khi biết con trai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, bắt giữ, bị cáo Liễu đã rút tiền và mua vàng, USD, gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ. Viện kiểm sát kết luận, hành vi của bị cáo Lê Thị Liễu phạm tội “Rửa tiền”.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, có những lúc bị cáo Liễu nghẹn ngào. Theo lời khai của mẹ Mr Pips, bị cáo này chỉ giữ hơn 90 tỷ đồng, trong đó 40,8 tỷ đồng là tiền của vợ chồng bị cáo. Trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bị cáo hoàn toàn không biết con trai làm công việc gì và cũng không biết số tiền Nam chuyển cho bố mẹ cất giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm pháp.

“Khi con trai tôi bị bắt, do thiếu hiểu biết về pháp luật và trong cái lúc hoang mang tột độ, rối trí, tôi chỉ nghĩ rằng mình rút tiền ra mang về cất giữ. Sau này, con mình có hành vi phạm tội thì sẽ dùng tài sản đó để khắc phục cho con”, bị cáo Liễu khai.

Vẫn theo lời khai của bị cáo Liễu, sau khi rút tiền, bị cáo nhận thấy số tiền Việt Nam đồng quá lớn, trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng, việc cất giữ một lượng tiền lớn tại nhà khiến bị cáo lo ngại không bảo đảm an toàn. Vì vậy, bị cáo quyết định chuyển đổi một phần tiền sang USD để thuận tiện cho việc cất giữ, đồng thời mang tiền gửi ở nhiều nơi.

“Tôi cũng đã nhận thức rõ đấy là hành vi gây khó khăn cho cơ quan điều tra và chính cái hành vi đó đã khiến cho vợ chồng tôi lâm vào hoàn cảnh này”, mẹ “ông trùm” Mr Pips bày tỏ sự ân hận trước Tòa.

Trước lời trình bày nêu trên của bị cáo Liễu, Thẩm phán Trần Nam Hà (Chủ tọa phiên tòa) đặt câu hỏi: “Theo bị cáo, một người bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không?”.

Đáp lời chủ tọa, bị cáo Liễu trình bày rằng rất đau lòng và vô cùng xin lỗi tất cả các bị hại ở đây. “Tôi nghĩ, người bình thường, lương thiện sẽ không làm những việc đó. Nhưng trong điều kiện cháu Nam còn trẻ, cháu nông nổi, không thể chối cãi là có thể đồng tiền làm mờ mắt các cháu. Tuy nhiên, mong Tòa xem xét tình tiết cháu bị bệnh rối loạn lưỡng cực …”, bị cáo Liễu nói.

Dành nhiều thời gian để trình bày về bệnh tình của con trai, mẹ Mr Pips cho hay, gia đình bị cáo này từng có ít nhất là 3 người bị bệnh như Phó Đức Nam nên bị cáo Liễu thấu hiểu. Theo trình bày của bị cáo Liễu, khi ở giai đoạn trầm, Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì, không thiết tha với cuộc sống. Nhưng khi ở giai đoạn hưng phấn, con trai bị cáo này có thể quay video TikTok đến 1-2h sáng.

Trong khi đó liên quan đến tội danh “Rửa tiền” bị truy tố, bị cáo Phó Đức Thắng khai, bị cáo này đứng tên 4 bất động sản cho con trai. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo còn có 9 bất động sản bị phong tỏa. Bố Mr Pips cho rằng, 9 bất động sản này thuộc sở hữu của vợ chồng mình, không phải tài sản của Nam.

Ngoài số bất động sản trên, bố Phó Đức Nam khai còn có 4 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng. Ngay trước đó, vợ bị cáo Thắng cũng khai, hai người này còn bị phong tỏa 34 lượng vàng. Đây là số vàng mà hai vợ chồng bị cáo Thắng tích góp được trong nhiều năm.

Ngoài ra, bị cáo Liễu khai còn có 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng... Hội đồng xét xử đặt vấn đề, nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Phó Đức Nam không đủ để khắc phục hậu quả vụ án, vợ chồng bị cáo có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường thay con trai hay không.

Đáp lời Hội đồng xét xử, mẹ Mr Pips trình bày: “Cái này vợ chồng tôi sẽ bàn bạc nhưng trên tinh thần sẽ hỗ trợ, giúp cháu khắc phục hậu quả vụ án”.