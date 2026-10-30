Lời khai đậm chất bất cần của Shark Bình tại phiên tòa xét xử “ông trùm” Mr Pips

ANTD.VN - Ngày 30-10, Phiên xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đến “ông trùm” Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 187 đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ năm.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) cùng nhóm nhân viên dưới quyền bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm (nhân viên của Shark Bình), giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình) bị đưa ra xét xử về tội "Rửa tiền".

Nguyễn Hòa Bình sau đó được cấp dưới báo cáo nên giao cho Tâm chăm sóc khách hàng. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.

Đầu năm 2021, Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví ngân lượng của sàn chứng khoán forex nhưng Bình không đồng ý và giữ nguyên mức phí nêu trên.

Sau đó, “ông trùm” lừa đảo tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex DK Trade; ASX; ACX; Sea Investing, Honor; ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết.

Quá trình chăm sóc sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc Công ty Ngân lượng lập ra các nhóm Telegram. Khi nhân viên công ty của Nam báo có giao dịch bị lỗi, nhân viên của Bình sẽ kiểm tra, xử lý rồi nhắn kết quả lên nhóm.

Cáo trạng xác định, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng vì muốn ví ngân lượng tiếp tục hoạt động để hưởng lợi từ việc thu phí nên Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập ví giả để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Thực hiện chỉ đạo của Bình, trong thời gian từ tháng 6-2020 đến giữa năm 2021 khi có công văn của cơ quan công an xác minh ví sàn forex của Phó Đức Nam, nhân viên Shark Bình liền nhắn tin cho “ông trùm” Mr Pips biết.

Từ khoảng giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, Tâm cho Nguyễn Thùy Linh vào nhóm Telegram. Khi có công văn xác minh của Cơ quan Công an, nhân viên của Bình sẽ chụp và gửi hình ảnh công văn xác minh của cơ quan công an vào nhóm này.

Khai báo hành vi phạm tội tại tòa,Shark Bình thể hiện sự bất cần "có một không hai".

Tiếp đến, Tâm chỉ đạo Linh gửi hình ảnh công văn qua Telegram cho Phó Đức Nam. Nam chỉ đạo nhân viên sàn gửi lại cho Linh dữ liệu về các mã giao dịch (tiền nạp, tiền rút) và email ví ngân lượng. Linh sẽ gửi lại thông tin trên vào nhóm Telegram nêu trên để Nam tổng hợp làm công văn trả lời công văn xác minh của cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng), có tổng số 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví ngân lượng với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.

Hành vi của Nguyễn Hòa Bình và nhóm nhân viên cấp dưới bị xác định là giúp sức cho “ông trùm”Mr Pips “gột rửa” tiền bẩn với tổng số tiền hơn 318 tỷ đồng.

Tại toà, Shark Bình khai, bản thân quản lý khoảng 40 công ty lớn nhỏ liên quan đến công nghệ nên không thể sát sao hết được nên chỉ đưa ra chủ trương hoạt động. Với Công ty Ngân lượng cũng có chủ trương tuyệt đối đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Khi nhận được kiến nghị, phản ánh, phải giải quyết triệt để.

Theo Bình, dịch vụ tại Công ty Ngân lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng và Phó Đức Nam cũng chỉ là một trong đó. Vì thế bị cáo này hoàn toàn không biết Nam, chưa từng gặp gỡ Mr Pips trước đó và không biết người “ông trùm” lừa đảo là ai.

Trước tòa, Shark Bình trần tình, khi doanh số của Nam qua ngân lượng tăng cao sẽ được vào nhóm khác hàng lớn. Lúc này theo chính sách của Công ty Ngân lượng, khách hàng lớn sẽ được chăm sóc đặc biệt, có nhân viên chăm sóc riêng. Tuy nhiên hoạt động vẫn phải đảm bảo quy định.

Về sau ngân lượng nhận được nhiều tố cáo, kiến nghị về việc huy động dòng tiền liên quan đến công ty của Phó Đức Nam nên Bình chỉ đạo rà soát kỹ, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. “Bản thân bị cáo không câu kết, thoả thuận gì với Nam. Chỉ khi báo đài thông tin bắt Mr Pips thì lúc này bị cáo mới biết anh ta cũng là khách hàng của mình”, Shark Bình trình bày.

Xét hỏi về hành vi rửa tiền, Hội đồng xét xử đặt giả thiết, trong trường hợp khi nhận được phản ánh mà bị cáo tra soát kỹ thì sẽ không xảy ra kết cục như hôm nay? Bình thừa nhận đúng như vậy, rồi cho biết Nam là khách hàng lớn và bản thân cũng vì lợi nhuận cho công ty.

“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, Nguyễn Hòa Bình cười và nói như vậy khiến đông đảo người dự tòa phải ồ lên. Hội đồng xét xử cho hay: “Nhỡ quá trình xét xử bị cáo lại không có tội thì sao?”. Đáp lời, Shark Bình ráo hoảnh: “Số bị cáo đi tù rồi”!