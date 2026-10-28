“Ông trùm” Mr Pips và đồng phạm bị tố đuổi đánh người khi trò bịp bợm bại lộ

ANTD.VN - Cho rằng các sàn của mình là đầu tư nhưng không dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, “ông trùm” lừa đảo Mr Pips nói bản thân đã dụ dỗ bị hại đánh bạc… Bức xúc, một người đứng lên phản bác…

Ngày 28-10 tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, người cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỉ đồng bằng thủ đoạn lập các sàn giao dịch chứng khoán mang “bóng dáng” sàn giao dịch quốc tế) được gọi lên trả lời xét hỏi.

Tại toà, Phó Đức Nam khai năm 2018, anh ta quen biết một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran và cả hai bàn bạc, tìm hiểu cách xây dựng các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Sau đó, Nam về Việt Nam, thiết lập hệ thống gồm nhiều công ty bình phong, văn phòng giao dịch và đội ngũ nhân viên đông đảo. Mr Pips cho hay, hệ thống các sàn giao dịch cổ phiếu đều do Uran triển khai.

"Ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam bị dẫn giải ra tòa.

Tong khi đó, theo cáo trạng, các website được thiết kế với tên gọi tiếng Anh tương tự những sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, tạo cảm giác chuyên nghiệp, khiến nhà đầu tư tin rằng mình đang tham gia thị trường hợp pháp dù các sàn không được cấp phép.

Để thu hút khách hàng, Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh, video khoe tiền, vàng, “siêu xe” và hàng hiệu trên mạng xã hội. Hình ảnh giàu có được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Đến 2019, “ông trùm” bắt đầu làm với Lê Khắc Ngọ. Tại toà, Nam khai nói không nhớ rõ lập bao nhiêu sàn giao dịch tại Việt Nam nhưng theo điều tra là 36 sàn. Ngoài ra, bị cáo không nhớ lập bao nhiều công ty “ma” vì việc quản lý ở Hà Nội do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), còn tại TP.HCM do Bùi Trung Đức (đã bị phạt 18 năm tù năm 2025).

Trước tòa, cả Lê Khắc Ngọ và Phó Đức Nam đều cho rằng, Bùi Trung Đức và bộ phận chăm sóc khách hàng của anh ta được hưởng lợi lớn, lên đến 7% số tiền các bị hại nạp vào. Tuy nhiên, nhóm này lại “không có mặt ở đây để cùng chịu trách nhiệm bồi thường”.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam và các bị cáo liên quan bị tại phiên tòa.

Bản thân Nam và Ngọ là người hưởng lợi cao nhất là 3-5% lợi nhuận sau khi từ toàn bộ chi phí. Thù lao của nhân viên được trả bằng VNĐ còn hai người nhận vàng hoặc USD. Nam khai được hưởng lợi khoảng 500 tỉ đồng, còn Ngọ cho biết đã nhận 143 miếng vàng nặng tổng cộng 142 kilogram.

Hội đồng xét xử hỏi tại sao lại trả bằng vàng như vậy? Nam khai rằng đây là quy định của công ty nước ngoài nên bản thân chỉ lựa chọn theo. Do đó, bị cáo này đề nghị xem xét lại hành vi rửa tiền qua việc mua vàng, USD vì mục đích nhận tiền vàng, chỉ là nhận lương. “Riêng rửa tiền qua BĐS bị cáo không ý kiến gì”, Nam nói.

Bị cáo cho rằng, cần xem xét lại số bị hại trong vụ án vì quá trình vận hành sàn các sàn giao dịch, có những khách hàng tự chơi sau khi thấy quảng cáo giới thiệu. Do đó, có những khách hàng không hề phát sinh liên lạc với nhân viên của Nam.

Mr Pips trình bày, toàn bộ việc lôi kéo nhà đầu tư do bộ phận sale, chăm sóc khắc hàng thực thiện. Bản thân sau khi lập kênh mạng xã hội, tiktok tên “Mr Pips” cũng do bộ phận maketing quản lý vận hành và lấy danh nghĩa của Nam để tư vấn khách hàng.

Để thu hút khách hàng, nhóm này đăng hình ảnh, video khoe tiền, vàng, siêu xe và hàng hiệu trên các kênh mạng được sử dụng nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư.

Vẫn theo bị cáo, Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 8-2023 và lập tức, Nam đã chuyển toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia với khoảng 50-60 người để tiếp tục dụ dỗ khách hạng nạp tiền đầu tư.

Mr Pips nói thêm, các sàn giao dịch của mình không dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, chỉ dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nam và đồng phạm gian dối khi dụ dỗ họ tham gia đầu tư nhưng thực tế là “đánh bạc”.

Sau khi Phó Đức Nam khai báo xong, một nữ bị hại xin phát biểu và cho biết, bản thân có bằng chứng đanh thép về việc các sàn do nhóm Nam lập nên đều là sản “ảo” bị thao túng. Người này cho biết đã quay được clip không thực hiện bất kỳ thao tác gì nhưng tài khoản tự kích hoạt lệnh và bị trừ tiền.

Sau khi quay được, chị mang đến văn phòng, buộc nhân viên của Nam hướng dẫn lấy lại tiền. Nhân viên này chỉ cần vài thao tác là tiền hoàn lại nên theo chị: “Hoàn toàn bị chi phối chứ không có chuyện đầu tư gì”.

Tuy nhiên, bằng chứng này cũng mang lại rắc rối lớn cho chị bởi sau đó chị cùng nhiều nạn nhân đứng lên đòi tiền và bị nhóm của Nam, Ngọ cho người từ dụ dỗ đến đuổi đánh, khiến chị phải trốn ra nước ngoài.