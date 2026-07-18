Mẹ Chủ tịch VietBank muốn mua thêm 22 triệu cổ phiếu VBB

ANTD.VN - Nếu hoàn tất giao dịch, bà Trần Thị Lâm, mẹ Chủ tịch VietBank sẽ sở hữu hơn 22,2 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 1,88% vốn điều lệ ngân hàng. Đồng thời, gia đình bà Lâm cũng sẽ nâng mức sở hữu lên 14,5% vốn điều lệ của ngân hàng này.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank) vừa công bố thông tin về việc bà Trần Thị Lâm vừa đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB. Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên 17/7 là 14.500 đồng/cổ phiếu, bà Lâm dự kiến sẽ phải chi khoảng gần 320 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 22/7 đến ngày 20/8.

Bà Trần Thị Lâm được biết đến là nhà sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm và là mẹ của ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VietBank. Hiện bà Lâm đang sở hữu gần 240.000 cổ phiếu VBB, tương đương 0,02% vốn điều lệ. Với lượng cổ phiếu dự kiến mua vào, bà Lâm sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại VietBank lên 1,88% vốn.

Theo dữ liệu công bố, tính đến ngày 26/6/2026, ông Dương Nhất Nguyên - con trai bà Lâm và là Chủ tịch HĐQT VietBank đang sở hữu hơn 38,5 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 3,25% vốn điều lệ, là cá nhân sở hữu lượng cổ phiếu lớn nhất tại nhà băng này.

Tiếp đến là con trai ông Nguyên, Dương Nhất Khôi cũng đang nắm hơn 34,7 triệu cổ phiếu, tương đương 2,93%.

Ông Dương Ngọc Hòa là bố ông Nguyên (chồng bà Lâm) đang nắm hơn 34,4 triệu cổ phiếu, tương đương 2,9% vốn điều lệ.

Hai em gái ông Nguyên là bà Dương Mai Anh nắm gần 15,9 triệu cổ phiếu, tương đương 1,34%; bà Dương Bảo Anh sở hữu hơn 12,85 triệu cổ phiếu, tương đương 1,08% vốn điều lệ.

Như vậy, nếu hoàn tất giao dịch của bà Trần Thị Lâm, gia đình Chủ tịch VietBank sẽ nắm giữ hơn 162 triệu cổ phiếu VBB, tương đương khoảng 14,5% vốn điều lệ của ngân hàng.

Bà Trần Thị Lâm sinh năm 1959, quê Quảng Ngãi. Năm 1993, bà cùng chồng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Nhất Nguyên, tiền thân của Tập đoàn Hoa Lâm, với hoạt động ban đầu là kinh doanh xe gắn máy.

Bà Lâm được biết là một trong những cổ đông đầu tiên góp vốn xây dựng VietBank từ khi ngân hàng thành lập năm 2006. Đầu năm 2024, bà thôi giữ chức Phó tổng giám đốc VietBank theo nguyện vọng cá nhân.

Về ngân hàng, ngày 14/7, hơn 1,08 tỷ cổ phiếu VBB đã giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) với giá tham chiếu 13.300 đồng một cổ phiếu, giá trị vốn hóa tương đương khi niêm yết khoảng 14.400 tỷ đồng.