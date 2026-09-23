Lonely Planet công bố Đà Nẵng lọt Top 50 điểm đến du lịch của năm 2027

ANTD.VN - Mới đây, Đà Nẵng vừa được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách “50 điểm đến du lịch của năm 2027” (Best in Travel 2027).

Không chỉ lọt top 50 điểm đến du lịch năm 2027 của Lonely Planet, Đà Nẵng còn gây ấn tượng khi hình ảnh Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills được đưa lên trang công bố danh sách. Cầu Vàng nằm tại Sun World Ba Na Hills, trên đỉnh Núi Chúa. Công trình là một trong những điểm tham quan được Lonely Planet nhắc tới trong nội dung gợi ý lịch trình. Qua đó, đây là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá những trải nghiệm biển, núi và di sản của miền Trung đến gần hơn với du khách quốc tế.

Đà Nẵng gây ấn tượng với hình ảnh Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills được đưa lên trang công bố danh sách.

Trong phần giới thiệu về Đà Nẵng, Lonely Planet tập trung mô tả hình ảnh thành phố biển với nhịp sống thư thả với những cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực đặc sắc. Ở bài viết của mình, cây bút James Pham đề cập đến những bãi biển trải dài, cảnh quan núi non, không khí dễ chịu cùng sức hấp dẫn của ẩm thực địa phương.

Bên cạnh đó, bán đảo Sơn Trà được Lonely Planet giới thiệu như một không gian để du khách tìm đến thiên nhiên và những góc nhìn rộng mở về thành phố. Đồng thời, vị trí của Đà Nẵng cũng thuận lợi cho các hành trình khám phá những điểm đến nổi tiếng của miền Trung như Huế, thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.

Theo gợi ý của Lonely Planet, sức hút của Đà Nẵng nằm ở khả năng kết hợp nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Du khách có thể dành thời gian nghỉ ngơi bên biển Mỹ Khê, khám phá thiên nhiên ở Sơn Trà, thưởng thức ẩm thực địa phương, di chuyển tới các di sản văn hóa ở khu vực lân cận.

Trong bài viết “Ba ngày cuối tuần trọn vẹn tại Đà Nẵng” (The Ultimate 3-Day Weekend in Danang, Vietnam), Lonely Planet dành ngày đầu tiên để gợi ý du khách khám phá khu du lịch trên đỉnh Núi Chúa. Lịch trình bao gồm các công trình kiến trúc, Làng Pháp, thác nước và những khu vui chơi, giải trí. Bài viết cũng gợi ý những lựa chọn lưu trú tại Bà Nà để du khách có thể tới Cầu Vàng vào sáng sớm.

Sun World Ba Na Hills.

Bên cạnh đó, Sun World Ba Na Hills còn được giới thiệu với nhiều không gian và hoạt động khác như Làng Pháp, quảng trường Nhật thực, Lâu đài Mặt trăng, các khu vui chơi, ẩm thực và chương trình biểu diễn trong ngày. Không chỉ các điểm tham quan, những sự kiện văn hóa, giải trí cũng góp phần mở rộng sức hút của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế. Năm 2026, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) được Travel + Leisure đưa vào danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm trên thế giới. Việc được Lonely Planet đưa vào danh sách Best in Travel 2027 góp phần tăng thêm độ nhận diện của Đà Nẵng trong mắt bạn bè quốc tế.

Không chỉ các điểm tham quan, những sự kiện văn hóa, giải trí cũng góp phần mở rộng sức hút của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

“Những điểm đến tuyệt vời nhất năm” (Best in Travel) là tuyển chọn thường niên của Lonely Planet, thương hiệu cẩm nang du lịch có lịch sử hơn 50 năm. Danh sách Best in Travel 2027 gồm 50 điểm đến và trải nghiệm được lựa chọn bởi mạng lưới tác giả, biên tập viên của Lonely Planet dựa trên những chuyến đi và trải nghiệm thực tế.

Sau khi được công bố, danh sách năm nay được nhiều trang thông tin quốc tế như CNN, Time Out cùng một số hãng truyền thông khác dẫn lại. Việc xuất hiện trong tuyển chọn của Lonely Planet giúp các điểm đến được gọi tên tiếp cận thêm độc giả quốc tế trong thời điểm du khách bắt đầu tìm kiếm cảm hứng và lên kế hoạch cho những chuyến đi năm 2027.