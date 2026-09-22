Con trai nhạc sĩ Huy Du tiết lộ kho sáng tác chưa từng công bố của cha

ANTD.VN - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, con trai ông đã hé lộ một số sáng tác chưa từng được công bố của cha mình.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Huy Du (1926-2026), Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng gia đình nhạc sĩ Huy Du và VDone thực hiện chương trình nghệ thuật “100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi”. Chương trình diễn ra vào 20h ngày 11 và 12-12-2026 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được tường thuật trên VTV Go và phát lại trên VTV1.

Những giai điệu đi cùng năm tháng

PGS.TS Nguyễn Huy Phương, con trai nhạc sĩ Huy Du chia sẻ về những sáng tác chưa từng được công bố của cha.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Phương, thành viên Ban Chỉ đạo chương trình, sau khi nhạc sĩ Huy Du qua đời năm 2007, gia đình từng phối hợp với VTV thực hiện một đêm nhạc vào năm 2012. Sau 14 năm, đến dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh, gia đình mới có điều kiện tiếp tục thực hiện một chương trình quy mô, cũng là thời điểm phù hợp để nhìn lại di sản của nhạc sĩ. Ý tưởng cho chương trình lần này đã được gia đình và êkíp chuẩn bị từ cuối năm 2025. Ngay từ giai đoạn thai nghén, những tác phẩm được lựa chọn đã được cân nhắc riêng cho không gian biểu diễn của đêm nhạc.

Với ý nghĩa đó, chương trình “Đường chúng ta đi” không được xây dựng đơn thuần như một chương trình tưởng niệm. Các tác phẩm được lựa chọn trải rộng từ những sáng tác về quê hương, đất nước, người lính đến tình yêu và những rung động đời thường, qua đó phác họa một chân dung Huy Du nhiều chiều hơn.

Trong đó, những ca khúc gắn với chiến tranh và Trường Sơn vẫn là một mạch quan trọng của chương trình, gợi lại một thời kỳ lịch sử nhưng đồng thời cho thấy chất trữ tình đặc trưng trong âm nhạc Huy Du: “Anh vẫn hành quân”, “Cùng anh tiến quân trên đường dài”, “Tình em”, “Đêm Trường Sơn”, “Bế Văn Đàn sống mãi”, “Nổi lửa lên em”, “Bài ca về đường Chín”, “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”...

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình “100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi”

Nhận định về những sáng tác mà nhạc sĩ Huy Du để lại, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng đó là kho di sản âm nhạc có giá trị để các thế hệ sau tiếp tục thưởng thức và biểu diễn. Việc tổ chức chương trình nhân 100 năm ngày sinh là dịp để nhìn lại những đóng góp của ông đối với nền âm nhạc Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ phục dựng cách trình diễn quen thuộc. Thay vào đó, âm nhạc Huy Du sẽ được đặt trong sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng, ban nhạc nhẹ cùng những cách phối khí mới, có sự tham gia của các yếu tố Pop và Rock. Qua đó, những tác phẩm ra đời từ thế kỷ trước được tiếp cận bằng ngôn ngữ biểu diễn gần hơn với công chúng hôm nay nhưng vẫn giữ đường nét và tinh thần cốt lõi.

Chương trình có sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Lê Anh Dũng, Tố Hoa, Khánh Ngọc cùng nhiều nghệ sĩ khí nhạc.

Kho sáng tác chưa từng công bố

Nhạc sĩ Huy Du để lại một kho tàng sáng tác có giá trị với nền âm nhạc Việt Nam

Nếu những ca khúc quen thuộc giúp công chúng trở lại với một Huy Du đã in sâu trong ký ức, thì những sáng tác chưa từng công bố lại mở ra một góc nhìn khác về người nhạc sĩ. Theo PGS.TS Nguyễn Huy Phương, ngay từ khi "thai nghén" chương trình, gia đình đã có ý tưởng thực hiện một CD, trong đó giới thiệu một số tác phẩm của Huy Du chưa từng được công bố. Kho sáng tác này khá đa dạng, trải qua nhiều giai đoạn và đề cập đến nhiều chủ đề, từ tình yêu, phong cảnh, đất nước đến những con người bình dị trong đời sống.

Một trong những tác phẩm được con trai nhạc sĩ Huy Du nhắc tới là “Tà áo trắng trong đêm”. Khi nhạc sĩ Huy Du bị bệnh và được các y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Xô chăm sóc, sự tận tình của đội ngũ y tế khiến ông xúc động và viết ca khúc này như một lời ghi nhận dành cho những người làm nghề chữa bệnh, cứu người. Ngoài ra ông cũng có những sáng tác về những người lao công quét dọn đường phố. Trong giai đoạn phổ thơ, nhạc sĩ Huy Du còn viết nhiều ca khúc về người khiếm thị, người khuyết tật. Những chi tiết này cho thấy bên cạnh những tác phẩm đã trở thành biểu tượng của một thời kỳ, thế giới sáng tác của ông còn có một phần đời thường, gần gũi và hướng tới những con người ít xuất hiện trong các câu chuyện lớn của lịch sử.

Đại diện gia đình nhạc sĩ Huy Du và êkíp sản xuất chương trình “100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi”

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Phương, gia đình mong muốn có dịp cùng ban tổ chức rà soát, lựa chọn những tác phẩm phù hợp để tiếp tục phối khí, dàn dựng và đưa đến công chúng. Trong chương trình, sáng tác “Việt Nam trên đường chúng ta đi” được lựa chọn làm tác phẩm kết. Ca khúc được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc từ thơ Xuân Sách, hoàn thiện năm 1968, được đặt trở lại trong một không gian biểu diễn mới. Từ một sáng tác ra đời giữa chiến tranh, tác phẩm hôm nay trở thành điểm nối giữa ký ức của thế hệ trước và đời sống hiện tại.

Sau một thế kỷ, câu chuyện về Huy Du vì thế không chỉ nằm ở việc nhớ lại những ca khúc đã đi cùng năm tháng. Quan trọng hơn, đó là cách những giá trị âm nhạc ấy tiếp tục được hát, được nghe và được trao truyền, đồng thời những sáng tác còn nằm lại trong gia đình có cơ hội được giới thiệu với công chúng. “100 năm nhạc sĩ Huy Du - Đường chúng ta đi” vì thế vừa là cuộc trở về với một di sản âm nhạc, vừa mở ra một hành trình tiếp nối. Một thế kỷ đã qua, nhưng những giai điệu của Huy Du vẫn còn những con đường để đi tiếp.