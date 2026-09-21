ASIAD 2026 ngày 21-9: Thể thao Việt Nam đã có 3 huy chương

ANTD.VN - Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCĐ nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg, mang về tấm huy chương duy nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASIAD 2026.

Ngày 21-9 đánh dấu ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASIAD 2026. Sau khi giành 2 HCĐ trong ngày đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc tranh tài ở nhiều môn như bắn súng, bơi, boxing, karate, thể dục dụng cụ, wushu, bóng chuyền nữ và bóng đá nữ.

ASIAD ngày 21-9: Thể thao Việt Nam đã có 3 huy chương (Ảnh: Tam Ninh)

Trong ngày thi đấu này, Nguyễn Thị Diệu Ly là VĐV mang về thành tích đáng chú ý nhất cho đoàn Việt Nam. Nữ võ sĩ giành HCĐ ở nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg môn karate.

Diệu Ly giành huy chương sau khi vượt qua đối thủ chủ nhà Nhật Bản. Đây cũng là tấm huy chương duy nhất mà đoàn thể thao Việt Nam giành được trong ngày 21-9.

Với kết quả của Diệu Ly, đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số huy chương tại ASIAD 2026 lên 3 HCĐ.

Trước đó, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội, các VĐV Việt Nam đã giành được 2 HCĐ.

Hôm nay, ở môn bóng đá nữ, ĐT Việt Nam cũng bước vào trận đấu quan trọng với Thái Lan tại lượt cuối bảng E. Kết quả hòa 0-0 giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.