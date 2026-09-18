U23 Việt Nam chờ quyết đấu Uzbekistan

ANTD.VN - Thanh Nhàn và Lê Phát ghi 2 bàn thắng muộn giúp U23 Việt Nam đánh bại Philippines 2-0, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C sau hai lượt trận tại ASIAD 2026. Đây là vị trí thuận lợi, tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trước trận cuối gặp Uzbekistan.

Sau trận hòa Kuwait 1-1 ở ngày ra quân, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Philippines với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra sức ép đáng kể.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến ở phút 26. Lý Đức tung cú sút từ ngoài vòng cấm, buộc thủ môn Guimaraes Nicholas phải trổ tài cứu thua.

U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp tại ASIAD 2026

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công và đến phút 31 có thêm cơ hội rõ ràng. Quốc Việt đón bóng trong tư thế thuận lợi nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Dù kiểm soát thế trận và tạo được nhiều tình huống đáng chú ý, U23 Việt Nam không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng trước giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, trong phần lớn thời gian, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Khác biệt chỉ được tạo ra ở phút 74.

Đức Anh thực hiện đường chuyền dài chính xác, đưa Thanh Nhàn vào thế thuận lợi. Tiền đạo này thoát xuống trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Philippines, mở tỉ số 1-0.

Bàn thắng giúp U23 Việt Nam chơi chủ động hơn trong những phút còn lại. Philippines buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, đồng nghĩa với việc để lộ thêm khoảng trống phía sau.

Phút 87, U23 Việt Nam tận dụng thành công một tình huống như vậy để nhân đôi cách biệt. Lê Phát băng xuống dứt điểm, thủ môn Philippines cản được cú sút đầu tiên nhưng không thể làm gì trước pha đá bồi, ấn định chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam.

Ba điểm trước Philippines giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau hai lượt trận, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng C. Uzbekistan đứng thứ hai với 3 điểm, Kuwait có 1 điểm, còn Philippines chưa có điểm nào.

Kết quả này đem lại lợi thế cho U23 Việt Nam trước lượt trận cuối trước Uzbekistan ngày 22-9 tới. U23 Việt Nam sẽ dồn lực để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với mục tiêu bảo vệ vị trí trong nhóm giành quyền vào vòng sau.