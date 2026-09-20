Môn thể thao 'lạ' vừa mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 20 là môn gì?

ANTD.VN - Hai VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đánh bại cặp VĐV Ấn Độ với tỉ số 2-0 ở trận tranh huy chương đồng đôi nam nữ teqball, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.

Sáng 20-9, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi bước vào trận tranh HCĐ nội dung đôi nam nữ teqball gặp Dsouza Quimcy Joaquim và Beg Mohamed Anas Imran của Ấn Độ. Cặp VĐV Việt Nam giành chiến thắng 12-9, 12-6, qua đó kết thúc giải với tấm HC đồng.

Minh Tân và Gia Nghi trở thành những VĐV Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương ASIAD 2026

Đây là huy chương đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, diễn ra ở Nhật Bản. Đáng chú ý, teqball cũng lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu của một kỳ ASIAD.

Teqball, tạm dịch là bóng đá bàn, ra đời tại Hungary năm 2014, là môn thể thao kết hợp các yếu tố của bóng đá và bóng bàn. VĐV thi đấu trên một chiếc bàn cong, sử dụng bóng đá và được phép dùng mọi bộ phận cơ thể để chạm bóng, ngoại trừ tay và cánh tay.

Teqball gồm các nội dung đơn, đôi và đôi nam nữ. Mỗi trận đấu diễn ra theo thể thức 3 ván thắng 2. Mỗi ván kết thúc khi một bên đạt 12 điểm.

Ở nội dung đôi, mỗi đội được tối đa 3 lần chạm bóng và hai VĐV phải chuyền bóng cho nhau ít nhất một lần trước khi đưa bóng sang phần sân đối phương.

Trước khi bước vào trận tranh HC đồng, Minh Tân và Gia Nghi đã trải qua hành trình toàn thắng ở vòng bảng khi lần lượt vượt qua các đối thủ Nhật Bản, Iraq, Lào, Hàn Quốc và Kazakhstan.

Tại tứ kết, cặp VĐV Việt Nam tiếp tục đánh bại đại diện Ấn Độ để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, Minh Tân và Gia Nghi không thể vượt qua Thái Lan ở vòng đấu dành cho 4 cặp mạnh nhất.

Sau tấm HCĐ của Minh Tân và Gia Nghi, teqball Việt Nam vẫn còn cơ hội giành thêm huy chương tại ASIAD 2026. Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa sẽ thi đấu nội dung đôi nam gặp Iraq. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam có thể tiếp tục có thêm một HCĐ tại kỳ Đại hội lần này.