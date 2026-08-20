Lệnh giới nghiêm của Israel ảnh hưởng đến 40.000 người Palestine ở Bờ Tây

ANTD.VN - Israel ngày 19-8 đã phát động chiến dịch quân sự ở phía nam khu Bờ Tây, áp đặt lệnh giới nghiêm đối với khoảng 40.000 cư dân Palestine, ngăn chặn họ tiếp cận các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Binh lính Israel tuần tra trên các đường phố của Qusra, một thị trấn phía nam Nablus thuộc khu Bờ Tây

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: "Điều này đang gây ra tác động nhân đạo vì người dân không thể tiếp cận nguồn cung cấp nhu yếu phẩm, các dịch vụ thiết yếu hoặc đơn giản là đến nơi làm việc".

Văn phòng này cho biết chiến dịch được phát động tại Adh Dhahiriya thuộc tỉnh Hebron, cách Jerusalem khoảng 30 km về phía nam. Lính bắn tỉa được bố trí trên mái nhà và đường sá bị chặn bởi các ụ đất.

Ước tính khoảng 40.000 người, bao gồm cả trẻ em, không được phép ra khỏi nhà.

Khoảng 40.000 cư dân Palestine không được tiếp cận nhu yếu phẩm hàng ngày do lệnh giới nghiêm của Israel

OCHA cho biết các đối tác của họ báo cáo rằng khoảng 7 ngôi nhà của người Palestine cũng được sử dụng làm trung tâm thẩm vấn, sau khi lực lượng Israel giam giữ các gia đình trong những căn phòng riêng biệt. Cũng có một số vụ bắt giữ được báo cáo.

"Nhà cửa và các gia đình phải được bảo vệ, bất kỳ hoạt động an ninh nào cũng phải được tiến hành theo cách tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả việc bảo vệ và tôn trọng phẩm giá của thường dân. Chúng tôi và các đối tác tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho người dân ở Bờ Tây" - OCHA tuyên bố.

Ngày 19-8, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Stephane Dujarric, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ rằng, ông Guterres vô cùng lo ngại trước các báo cáo về các khu định cư bất hợp pháp mới của Israel ở khu Bờ Tây và kêu gọi Israel kiềm chế không thực hiện thêm bất kỳ động thái nào, hành động phù hợp với các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Theo các báo cáo, một cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương tại cảng biển thành phố Gaza vào ngày 18-8.