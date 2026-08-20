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Thế giới

Mỹ: Trực thăng cảnh sát va chạm với máy bay, một người thiệt mạng

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Hoàng Cường

ANTD.VN - Một phi công đã thiệt mạng và 2 cảnh sát bị thương sau khi trực thăng cảnh sát tiểu bang va chạm với một máy bay cỡ nhỏ trong buổi huấn luyện tại sân bay ở bang Pennsylvania của Mỹ vào tối 19-8.

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Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: WPMT

Cảnh sát cho biết vụ va chạm xảy ra vào khoảng 18h52 tối 19-8 tại Sân bay Khu vực Carlisle ở hạt Cumberland, cách thành phố Philadelphia khoảng 193km về phía Tây.

Trung tá George Bivens, quan chức cảnh sát tiểu bang Pennsylvani, nói rằng tổ bay trực thăng gồm 2 người đang thực hiện các bài huấn luyện định kỳ trên bãi cỏ cạnh đường băng thì chiếc máy bay cỡ nhỏ Cessna Model 150 hai chỗ ngồi đâm vào đuôi trực thăng.

Ông Bivens cho biết trực thăng đang ở độ cao “cách mặt đất vài mét” vào thời điểm xảy ra va chạm. “Các phi công thậm chí không thể nhìn thấy chiếc máy bay đó đang lao về phía mình”, ông Bivens nói và mô tả vụ va chạm là “một cú đâm cực mạnh”.

Theo ông Bivens, ban đầu 2 phi công cảnh sát bị mắc kẹt bên trong trực thăng. Một phi công sau đó đẩy được cửa sổ ra và hỗ trợ người còn lại thoát ra ngoài trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Trung tá Bivens cho biết Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra vụ tai nạn với sự hỗ trợ từ Cảnh sát tiểu bang Pennsylvania.

Người ta tin rằng chỉ có 1 phi công (chưa được cơ quan chức năng công bố danh tính) ở trên chiếc Cessna, nhưng ông Bivens cho biết chi tiết này vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Thống đốc bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro, đã công bố danh tính 2 cảnh sát tiểu bang gặp nạn là Bryce Corman và Jason Mills, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã liên lạc với gia đình họ.

Hình ảnh từ WPMT - đài truyền hình liên kết với CNN - cho thấy chiếc trực thăng có gắn huy hiệu cảnh sát tiểu bang đang nằm nghiêng gần đường băng của sân bay.

Vấn đề chia sẻ không phận giữa trực thăng và máy bay đã thu hút nhiều sự chú ý hơn kể từ vụ va chạm trên không giữa trực thăng Blackhawk của Lục quân Mỹ và một máy bay của hãng American Airlines tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington vào năm ngoái khiến 67 người thiệt mạng.

Sân bay Carlisle chỉ có một đường băng duy nhất dài khoảng 1.220 mét. Sân bay này không có đài kiểm soát không lưu, vì vậy các phi công thông báo ý định của mình trên một tần số vô tuyến chung - đây là cách thức phổ biến tại các sân bay nhỏ.

Theo CNN

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#trực thăng cảnh sát #huấn luyện bay #va chạm máy bay

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