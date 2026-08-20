Đan Mạch lần đầu tiên trong lịch sử cử binh sĩ nghĩa vụ đến Greenland

ANTD.VN - Lực lượng vũ trang Đan Mạch ngày 19-8 cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, nước này cử binh sĩ nghĩa vụ đến Greenland để tham gia các cuộc tập trận và nhiệm vụ tác chiến.

Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Hoàng gia Đan Mạch tham gia một cuộc tập trận tại Hovelte, Đan Mạch

Theo thông báo của lực lượng vũ trang Đan Mạch, nhóm tân binh đầu tiên tham gia chương trình nghĩa vụ quân sự 11 tháng mới của nước này đã đến Nuuk vào đầu tháng 8.

Các binh sĩ đã được triển khai đến Nuuk, thủ phủ Greenland và Kangerlussuaq ở phía tây Greenland.

Họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong khuôn khổ cuộc tập trận Arctic Endurance, đồng thời được huấn luyện trên địa hình khác lạ và điều kiện khắc nghiệt của vùng Bắc cực.

Theo thông báo, họ cũng sẽ làm việc cùng với những người tham gia chương trình Huấn luyện cơ bản vùng Bắc cực của Greenland.

Những tân binh này nằm trong nhóm đầu tiên tham gia chương trình nghĩa vụ quân sự mở rộng của Đan Mạch, bắt đầu từ tháng 2-2026.

Hệ thống mới này theo thỏa thuận quốc phòng giai đoạn 2024-2033 của nước này, cho phép tân binh thực hiện các nhiệm vụ tác chiến sau khi hoàn thành huấn luyện cơ bản.

Sau cuộc tập trận, các binh sĩ sẽ trở về Đan Mạch để tiếp tục huấn luyện quân sự.

Đan Mạch dự định duy trì sự hiện diện quân sự tăng cường bao gồm máy bay, tàu chiến và binh lính ở Greenland và khu vực xung quanh trong suốt năm 2026.

Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới, là một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Copenhagen vẫn giữ quyền kiểm soát quốc phòng và chính sách đối ngoại đối với vùng lãnh thổ này.