Israel tấn công Dải Gaza sau khi ông Trump công bố kế hoạch giải giáp Hamas

ANTD.VN - Các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn trên khắp Dải Gaza, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được một “thỏa thuận lịch sử”, theo đó Hamas sẽ bị giải giáp và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ rút hoàn toàn khỏi vùng lãnh thổ này.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Ảnh: AFP/Getty Images

Ít nhất 1 người Palestine thiệt mạng và một số người khác bị thương trong các cuộc tấn công hôm 31-7, theo các quan chức y tế Palestine được các phương tiện truyền thông trích dẫn.

Thỏa thuận đạt được vào cuối ngày 30-7 sau các cuộc đàm phán do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian dưới sự bảo trợ của Hội đồng Hòa bình do Mỹ đứng đầu. Tổng thống Trump ca ngợi đây là một “bước tiến to lớn hướng tới hòa bình, an ninh lâu dài” và là cột mốc quan trọng trong kế hoạch 20 điểm của ông đối với vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir miêu tả dự thảo thỏa thuận là “không thể chấp nhận đối với Israel”. Viết trên Telegram, ông nói rằng các vụ “hạ sát có chủ đích” nhằm vào “những kẻ khủng bố Hamas” ở Gaza phải tiếp tục, cùng với việc “khuyến khích” người Palestine “di cư” khỏi vùng lãnh thổ này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định lực lượng Israel sẽ “duy trì hiện diện trong các khu vực an ninh chừng nào còn cần thiết”.

Trong khi đó, Hamas nhấn mạnh rằng sẽ không có việc giải giáp vũ khí nào diễn ra chừng nào lực lượng Israel còn ở Gaza. Trong một tuyên bố, nhóm vũ trang này cho biết bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc bàn giao vũ khí hạng nặng đều phụ thuộc vào việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch, Israel rút quân hoàn toàn, thực hiện hoạt động tái thiết, cũng như các đảm bảo quốc tế và tiến trình hướng tới một nhà nước Palestine độc ​​lập.

Cảnh đổ nát do chiến sự tại Dải Gaza. Ảnh: Getty Images

Theo hãng AFP, các nguồn tin của Hamas cho biết Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza (NCAG) - được thành lập bởi Hội đồng Hòa bình, sẽ trở thành cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ vũ khí của Hamas.

Theo lộ trình đã công bố, Israel phải hoàn thành “không chậm trễ” các cam kết còn lại theo thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10-2025, “đặc biệt là việc chấm dứt các hoạt động quân sự”. Hamas và những nhóm vũ trang khác sẽ chuyển giao các chức năng quản trị dân sự và an ninh cho NCAG. Vũ khí hạng nặng và cơ sở hạ tầng quân sự sau đó sẽ được giải giáp dưới sự quản lý của ủy ban, trong khi lực lượng Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn.

Theo các cơ quan y tế ở Gaza, ít nhất 73.340 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 174.000 người bị thương kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự để đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10-2023.