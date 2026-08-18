Mỹ - Israel vẫn chưa đạt cam kết về kế hoạch hòa bình Gaza

ANTD.VN - Cuộc gặp kéo dài giữa đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa tạo được cam kết rõ ràng của Israel đối với lộ trình mới do Mỹ đề xuất cho Gaza, khiến triển vọng thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục bỏ ngỏ.

Các tòa nhà tại Gaza bị phá hủy do không kích của Israel

Hamas đã chấp thuận kế hoạch 15 điểm, song Israel vẫn yêu cầu lực lượng này giải giáp trước khi Gaza được tái thiết. Trong khi đó, phía Israel chưa cam kết rút quân khỏi khoảng 60% lãnh thổ Gaza mà họ hiện kiểm soát. Đây là một trong những bất đồng lớn nhất giữa hai bên.

Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc thảo luận ngày 17-8 là “sâu sắc và mang tính xây dựng”. Hai bên nhất trí thành lập hai nhóm công tác, trong đó một nhóm phụ trách vấn đề giải giáp và phi quân sự hóa Gaza, nhóm còn lại tập trung vào các vấn đề y tế công cộng.

Theo thỏa thuận, quá trình phi quân sự hóa phải được hoàn tất trước khi tiến hành tái thiết.

Một quan chức thuộc Hội đồng Hòa bình cho biết Israel sẽ “cho kế hoạch một cơ hội”, nhưng khi được hỏi liệu Tel Aviv đã chính thức cam kết thực hiện lộ trình của Mỹ hay chưa, người phát ngôn của Giám đốc Hội đồng Nickolay Mladenov chỉ nói “công việc đang được tiến hành”.

Trước đó một ngày, ông Kushner đã gặp thủ lĩnh Hamas Khalil al-Hayya tại Cairo. Hamas yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân về “ranh giới vàng” trước khi triển khai kế hoạch.

Sức ép đối với Israel đang gia tăng khi Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) cùng một số nước trong khu vực cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về việc cản trở các nỗ lực hòa bình tại Gaza, đồng thời kêu gọi Mỹ có biện pháp cụ thể để thúc đẩy thực hiện lộ trình.