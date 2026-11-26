ANTD.VN - Việt Nam xếp thứ 10 trong danh sách 10 điểm đến du lịch ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới tại Wanderlust Reader Travel Awards 2026. Bảng xếp hạng do độc giả Tạp chí du lịch Wanderlust (Anh) bình chọn, với Thái Lan đứng đầu, tiếp theo là Italy, Pháp, Nhật Bản, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Sức hút của ẩm thực Việt Nam với du khách quốc tế nhờ sự đa dạng món ăn, hương vị đặc trưng theo vùng miền và trải nghiệm ẩm thực gắn liền với đời sống địa phương. Trước đó, tháng 8-2026, Việt Nam từng đứng đầu danh sách 10 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới do độc giả NZ Herald Travel bình chọn.