Công an Hà Nội trang bị kỹ năng phòng, chống khủng bố và nhận diện tin giả cho hơn 200 sinh viên

phối hợp với Trường Đại học Điện lực và Học viện An ninh nhân dân tổ chức buổi Tọa đàm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống khủng bố và nhận diện tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Buổi tọa đàm không chỉ đơn thuần là hoạt động phổ biến kiến thức pháp luật mà còn là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với Nhà trường; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Bảo vệ môi trường giáo dục an toàn từ sớm, từ xa

Thiếu tá Nguyễn Viết Huân - Phó Trưởng Công an phường Phú Lương phát biểu tại buổi tọa đàm

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và cơ sở giáo dục trong bảo đảm an ninh, an toàn cho sinh viên trên địa bàn, Thiếu tá Nguyễn Viết Huân - Phó Trưởng Công an phường Phú Lương (Hà Nội) cho biết:

"Hiện nay không gian mạng đang trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học tập và sinh hoạt của sinh viên. Chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, mỗi người có thể tiếp cận lượng thông tin rất lớn, kết nối với nhiều cộng đồng và chia sẻ thông tin đến hàng nghìn người trong thời gian ngắn. Bên cạnh những lợi ích to lớn, không gian mạng cũng bị một số đối tượng lợi dụng để phát tán tin giả, tin sai sự thật; xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gây chia rẽ, mất đoàn kết; kích động tâm lý đám đông, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường giáo dục".

Thông qua buổi tọa đàm, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và nhà trường đã mang lại những kiến thức bổ ích, giúp thế hệ trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, sức đề kháng trên không gian mạng và vững vàng trước các cạm bẫy, tệ nạn xã hội

Thực tế đó đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, đánh giá thông tin, nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Chúng ta cần xác định, bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh với tin giả, tin sai sự thật không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức của từng người sử dụng mạng xã hội.

Trang bị kỹ năng nhận diện thông tin và phòng ngừa

Tại buổi tọa đàm, các báo cáo viên chuyên trách đến từ Học viện An ninh nhân dân đã truyền đạt những nội dung chuyên đề sâu sắc, thiết thực, gắn liền với thực tiễn môi trường số và đời sống sinh viên hiện nay.

Đại úy Nguyễn Xuân Tùng - Học viện An ninh nhân dân tuyên truyền nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

Nhiều câu hỏi thực tế được sinh viên đặt ra liên quan đến cách ứng xử khi vô tình tiếp cận thông tin độc hại, quy trình phản ánh tin giả tới cơ quan chức năng

Ở chuyên đề "Nhận diện tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng; nâng cao kỹ năng tiếp cận, kiểm chứng và sử dụng thông tin an toàn, có trách nhiệm trong môi trường số", Đại úy Nguyễn Xuân Tùng - Học viện An ninh nhân dân đã tập trung phân tích rõ các dạng thức tin giả phổ biến trên không gian mạng hiện nay, như: tin tức thêu dệt, thông tin giật gân gán ghép sai ngữ cảnh, nội dung cắt ghép bằng công nghệ AI (Deepfake), hoặc các chiến dịch thông tin độc hại nhằm mục đích câu view, lừa đảo tài chính và kích động chống phá.

Để ứng phó với thực trạng này, sinh viên được hướng dẫn nguyên tắc "ngừng lại - kiểm chứng - không chia sẻ vội vàng", cùng các bước xác minh thông tin qua cổng thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cơ quan báo chí chính thống và các công cụ tra cứu chuyên dụng. Đồng thời, báo cáo viên nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý của cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật theo quy định của Luật An ninh mạng và các nghị định liên quan.

Buổi tọa đàm với nhiều thông điệp ý nghĩa, trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết thực để nhận diện và phòng ngừa tin giả, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác trước các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn và lành mạnh

Thời gian tới, Công an phường Phú Lương sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội, nhận diện thông tin giả mạo, sai sự thật và chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia không gian mạng

Trong chuyên đề "Nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để tuyên truyền mê tín, phản khoa học, kích động, lôi kéo, trục lợi hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật", Tiến sĩ, Thiếu tá Phạm Viết Duy - Học viện An ninh nhân dân đã chỉ rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phản động, tà đạo, "đạo lạ" thường nhắm vào giới trẻ và sinh viên.

Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý khó khăn trong học tập, tình cảm hoặc thiếu hụt kiến thức xã hội để lôi kéo, tuyên truyền mê tín dị đoan, lệch chuẩn đạo đức, phản khoa học dưới chiêu bài "tâm linh" nhằm trục lợi tài chính hoặc kích động các hành vi vi phạm pháp luật. Thiếu tá Phạm Viết Duy nhấn mạnh việc tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng quy định pháp luật, đồng thời trang bị cho sinh viên năng lực nhận diện rõ ranh giới giữa tín ngưỡng thuần túy với các hoạt động lợi dụng tôn giáo để chống phá, gây mất an ninh trật tự.

Lan tỏa hiệu quả, nhân rộng những "tuyên truyền viên tích cực"

Không khí buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với phần thảo luận, đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và các chuyên gia. Nhiều câu hỏi thực tế được giới trẻ đặt ra liên quan đến cách ứng xử khi vô tình tiếp cận thông tin độc hại, quy trình phản ánh tin giả tới cơ quan chức năng, hay nhận diện các hội nhóm biến tướng trên mạng xã hội.

Thông qua buổi tọa đàm, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và nhà trường đã mang lại những kiến thức bổ ích, giúp thế hệ trẻ nâng cao bản lĩnh chính trị, sức đề kháng trên không gian mạng và vững vàng trước các cạm bẫy, tệ nạn xã hội

Sự tương tác hai chiều đã mang lại hiệu quả tuyên truyền trực quan, sâu rộng. Qua chương trình, hơn 200 sinh viên của Trường Đại học Điện lực không chỉ nâng cao bản lĩnh chính trị và "sức đề kháng" trước các thông tin xấu độc, mà còn chính thức trở thành những tuyên truyền viên tích cực.

Sau buổi tọa đàm, các em sẽ tiếp tục lan tỏa kiến thức, kỹ năng nhận diện tin giả, tin sai sự thật cũng như tinh thần chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật tới gia đình, bạn bè và cộng đồng xung quanh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục và không gian mạng an toàn, lành mạnh.