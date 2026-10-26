Xử lý điểm trông giữ xe sai quy định tại hồ Ba Mẫu

ANTD.VN - Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội do sử dụng vỉa hè để trông giữ phương tiện sai quy định tại khu vực hồ Ba Mẫu.

Tổ liên ngành kiểm tra hoạt động của điểm trông giữ xe tại khu vực hồ Ba Mẫu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội về giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, chiều 23-10, tổ công tác liên ngành gồm lực lượng CSGT và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại ngõ 180 phố Kim Hoa (Hồ Ba Mẫu)

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định điểm trông giữ xe thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội được cấp phép sử dụng 200m2 hè phố để trông giữ phương tiện, giấy phép được hoạt động đến hết tháng 12-2026. Tuy nhiên, qua kiểm tra, phát hiện đơn vị đã sử dụng vỉa hè vượt quá diện tích được cấp phép để trông giữ phương tiện, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị về hành vi sử dụng vỉa hè vào mục đích trông giữ phương tiện không đúng nội dung giấy phép; đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, hoàn trả mặt bằng theo đúng phạm vi được cấp phép.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác không đúng nội dung giấy phép có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Hoạt động trông giữ phương tiện góp phần đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân, hạn chế tình trạng dừng, đỗ tùy tiện trên đường phố. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân được cấp phép phải chấp hành nghiêm các điều kiện, phạm vi và thời gian hoạt động; không tự ý mở rộng diện tích, sử dụng thêm vỉa hè hoặc gây cản trở lối đi dành cho người đi bộ.