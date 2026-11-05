Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

ANTD.VN - Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đang triển khai chuyển đổi số nhằm đáp ứng tốt hơn nữa hiệu quả công tác theo dõi, tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng trong bối cảnh già hóa dân số, Bệnh viện CATP Hà Nội chú trọng xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Theo khảo sát, hiện người cao tuổi đăng ký thăm khám tại bệnh viện thường mắc các bệnh mạn tính, chủ yếu là các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh cơ xương khớp.

Trao đổi chuyên môn kết hợp thực hiện chuyển đổi số tại Bệnh viện CATP Hà Nội

Người cao tuổi đến bệnh viện được theo dõi sức khỏe, lập hồ sơ quản lý trên các ứng dụng, tư vấn tâm lý và dinh dưỡng, sàng lọc bệnh không lây nhiễm, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, tập luyện và phòng ngừa nguy cơ té ngã. Các hoạt động phục hồi chức năng, vận động trị liệu và chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng được chú trọng, bên cạnh đó, Khoa Y dược cổ truyền cũng đã triển khai các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, kết hợp vận hành hệ thống máy móc hiện đại trong vật lý trị liệu.

Nhân viên y tế tư vấn, chăm sóc người cao tuổi

Theo đó, trong năm 2026, số lượt thân nhân cán bộ, chiến sĩ và người cao tuổi tại các phường Hà Đông, Kiến Hưng, Dương Nội đến khám, điều trị tại Bệnh viện tăng gấp ba lần so với năm 2025.

Nhân viên y tế hướng dẫn người cao tuổi sử dụng hồ sơ sức khỏe

Việc phát triển hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện CATP Hà Nội góp phần cụ thể hóa định hướng tăng cường y tế dự phòng, chuyển từ “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh”, thích ứng với xu hướng già hóa dân số trong tình hình mới.