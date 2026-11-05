Chuẩn bị diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ, Văn phòng UBND thành phó, các sở, ngành Tài chính, Y tế, Nội vụ của thành phố Hà Nội, , UBND xã Phú Nghĩa, Tổng Công ty Điện lực, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội, Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Mỹ, Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam…

Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội nhấn mạnh, đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các lực lượng liên quan. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất khả năng huy động lực lượng, phương tiện, cơ chế thông tin chỉ huy, điều hành và công tác hậu cần khi xảy ra tình huống cháy, nổ lớn, diễn biến phức tạp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Kế hoạch số 415 ngày 23-10-2026 của UBND TP Hà Nội, cuộc diễn tập được tổ chức tại Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa. Đây là loại hình cơ sở sản xuất có quy mô lớn, với nhiều khu vực nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và số lượng công nhân làm việc tập trung, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác tổ chức chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Đáng chú ý, tình huống giả định được xây dựng theo hướng phức tạp, có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Các đơn vị tham gia góp ý các nội dung diễn tập

Để chuẩn bị cho tình huống cứu nạn cứu hộ, phương án diễn tập được xây dựng gồm hai nội dung chính: diễn tập vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành thông qua hình ảnh, mô phỏng và diễn tập thực binh. Trong đó, phần thực binh dự kiến diễn ra trong khoảng 45 phút, với 5 giai đoạn. Đặc biệt, diễn tập có sự tham gia chi viện của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, cuộc diễn tập dự kiến huy động gần 900 người và 47 phương tiện các loại. Riêng lực lượng CATP Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 290 cán bộ, chiến sĩ cùng 43 phương tiện phục vụ các nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và các hoạt động nghiệp vụ liên quan.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, đơn vị và doanh nghiệp đã trao đổi về tiến độ triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện cũng như những khó khăn, vướng mắc cần phối hợp giải quyết.

Các đơn vị tham luận tại hội nghị

Đối với UBND xã Phú Nghĩa, yêu cầu đặt ra là chủ động huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, đồng thời tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, đơn vị thuê mặt bằng trong khu công nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia. Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa cũng được đề nghị báo cáo tình hình tập luyện của lực lượng tại chỗ, rà soát các điều kiện phục vụ và phối hợp với doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ theo kịch bản.

Kết luận hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị các sở, ngành, đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ kế hoạch, kịch bản và nhiệm vụ được phân công; phổ biến, quán triệt đến từng lực lượng tham gia, bảo đảm mỗi đơn vị, cá nhân nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của mình. Các lực lượng cần duy trì phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị; kịp thời tham mưu điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, đồng thời xây dựng phương án dự phòng đối với từng tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tổ chức tập luyện từ ngày 5 đến 9-11; tiến hành ba đợt hợp luyện vào các ngày 10, 13 và 18-11; tổng duyệt ngày 25-11 (dự phòng ngày 26-11). Cuộc diễn tập chính thức dự kiến diễn ra vào 9h ngày 28-11-2026.

Việc tổ chức diễn tập không chỉ là dịp kiểm tra năng lực thực tế của từng lực lượng mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế phối hợp, hiệp đồng tác chiến khi xảy ra những vụ cháy, nổ lớn tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất. Qua đó, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, người lao động trong chấp hành các quy định về PCCC và CNCH, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.