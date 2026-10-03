Quyết liệt xử lý các hành vi dán quảng cáo trên bốt điện, trụ điện

ANTD.VN - Thực hiện công tác giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội đã chủ động ra quân, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp dán quảng cáo rao vặt trái phép, quyết tâm giữ gìn diện mạo sạch đẹp cho các tuyến phố trọng điểm.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tuần tra kiểm soát, phát hiện các hành vi vi phạm dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên bốt điện, trụ điện

Trong 2 ngày 29-9 và 30-9, Công an phường đã rà soát, tiến hành bóc dỡ, phối hợp chỉnh trang sơn lại 24 trụ điện, bốt điện cũ trên tuyến phố Khâm Thiên.

Quá trình tuần tra, sáng ngày 1-10, lực lượng chức năng phát hiện tại bốt điện trước số 275 Khâm Thiên bị dán quảng cáo, rao vặt làm ảnh hưởng đến văn minh đô thị.

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V.H.H

Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chỉ đạo làm rõ và nhanh chóng xác định được người vi phạm là V.H.H (SN 1997; ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và mời đến trụ sở.

Quá trình làm việc, người vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và thực hiện ngay việc khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng tình trạng ban đầu của các bốt điện, trụ điện.

Căn cứ tài liệu, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính anh V.H.H về hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP.