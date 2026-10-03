Quyết liệt xử lý các hành vi dán quảng cáo trên bốt điện, trụ điện

Trong 2 ngày 29-9 và 30-9, Công an phường đã rà soát, tiến hành bóc dỡ, phối hợp chỉnh trang sơn lại 24 trụ điện, bốt điện cũ trên tuyến phố Khâm Thiên.
Quá trình tuần tra, sáng ngày 1-10, lực lượng chức năng phát hiện tại bốt điện trước số 275 Khâm Thiên bị dán quảng cáo, rao vặt làm ảnh hưởng đến văn minh đô thị.
Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chỉ đạo làm rõ và nhanh chóng xác định được người vi phạm là V.H.H (SN 1997; ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và mời đến trụ sở.
Quá trình làm việc, người vi phạm đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và thực hiện ngay việc khắc phục hậu quả trả lại nguyên trạng tình trạng ban đầu của các bốt điện, trụ điện.
Căn cứ tài liệu, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính anh V.H.H về hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP.