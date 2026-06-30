Latvia xây dựng nhà máy sản xuất UAV chung với Ukraine gần biên giới Nga

ANTD.VN - Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết, Latvia và Ukraine sẽ thành lập cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) chung ở khu vực biên giới phía Đông của Latvia, gần biên giới với Nga và Belarus.

Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs

Ông Kulbergs đã công bố dự án này trong chuyến thị sát mới đây tới căn cứ quân sự Luznava ở vùng Latgale, phía Đông Latvia. Theo Đài LSM, sáng kiến ​​này nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác giữa Latvia và Ukraine trong ngành công nghiệp quốc phòng.

“Latvia sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng nhà máy sản xuất máy bay không người lái chung với Ukraine được xây dựng càng sớm càng tốt và đặt tại khu vực biên giới”, Thủ tướng Kulbergs nói với các phóng viên.

Ông Kulbergs cho biết Latvia có kế hoạch triển khai máy bay không người lái đánh chặn dọc biên giới với Nga và Belarus trong vòng 2 tháng tới. “Nếu có mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái, chúng ta sẽ không phải điều động máy bay mỗi lần. Đó là một giải pháp rất tốn kém và hiệu quả, nhưng không phải là giải pháp tốt nhất hay hiệu quả nhất”, ông nói.

Máy bay không người lái của Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào khu vực Tây Bắc nước Nga trong những tháng gần đây, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Leningrad gần St. Petersburg. Một số máy bay không người lái đã bay chệch hướng rồi rơi xuống Latvia, Estonia, Lithuania và Phần Lan.

Moscow đã cảnh báo các nước Baltic về việc cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công, nói rằng điều đó có thể dẫn đến sự trả đũa.