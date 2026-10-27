Bộ trưởng Y tế: Người lớn không bị ép buộc hiến mô, tạng, tại sao trẻ em lại đặt ra vấn đề ép buộc?

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ, hiến mô, bộ phận cơ thể người là nghĩa cử nhân văn, thể hiện sự sẻ chia, không phải hành vi ép buộc. Cuộc vận động hiến tạng hiện nay, kể cả với người lớn, không phải là sự ép buộc, thì tại sao với trẻ em lại đặt ra vấn đề ép buộc?

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ tại họp báo

Chiều 27/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Phát biểu tại họp báo cung cấp thông tin về dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) chiều 27/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Chính phủ đã thống nhất trình dự án Luật lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội cũng đã tiến hành thẩm tra dự thảo Luật.

Tuy nhiên, dự thảo Luật vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý. Ban soạn thảo sẽ xem xét kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, đồng thời có báo cáo tiếp thu, giải trình để trình bày tại Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, mục đích xây dựng dự án Luật là khắc phục những vướng mắc, bất cập của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người đã được triển khai trong 20 năm qua.

Đối với người mắc bệnh suy tạng mạn tính, khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, con đường duy nhất để cứu sống họ là ghép tạng. Chứng kiến những tình huống giằng co giữa sự sống và cái chết diễn ra hàng ngày là nỗi trăn trở của những người xây dựng pháp luật cũng như những người trực tiếp triển khai thực hiện.

"Tôi nghĩ rằng, không hành động, thờ ơ trước sức khỏe của nhân dân mới là vô đạo đức. Nếu chúng ta là người xây dựng pháp luật mà thờ ơ, bàng quan trước những nỗi đau thì chúng ta mới là người có tội!

Chính vì vậy, chúng tôi quyết tâm xây dựng Luật này theo hướng mang lại nhiều lợi ích nhất cho người dân, cho những bệnh nhân đang chờ được ghép tạng, trên tinh thần không ép buộc bất kỳ ai" - Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Không nén nổi cảm xúc trước những thông tin không chính xác liên quan đến đề xuất hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể ở người dưới 18 tuổi, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nghẹn ngào: "Hiện nay, việc hiến mô, tạng ở người lớn cũng được thực hiện trên tinh thần vận động, không phải ép buộc. Đây là nghĩa cử nhân văn, thể hiện sự sẻ chia giữa người với người.

“Cuộc vận động hiến tạng hiện nay, kể cả với người lớn, không phải là sự ép buộc. Đó là vấn đề nhân văn, là sự sẻ chia giữa những người dân với nhau. Người lớn không bị ép buộc thì tại sao với trẻ em lại đặt ra vấn đề ép buộc? Cách tiếp cận như vậy là không đúng, bởi không có chuyện ép buộc bất kỳ ai" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Cũng theo nữ Bộ trưởng, dự thảo Luật có thể còn một số nội dung chưa chặt chẽ về mặt kỹ thuật hoặc chưa thể hiện đầy đủ các vấn đề đặt ra. Đây là trách nhiệm của những người làm luật, đại biểu Quốc hội và tất cả các bên liên quan trong việc đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo.

Tinh thần cốt lõi của dự thảo Luật được gói gọn trong hai từ: “mở” và “chặt”. Trong đó, “mở” là mở rộng cơ hội cứu sống nhiều bệnh nhân hơn, trong đó có trẻ em; còn “chặt” là quy định chặt chẽ về điều kiện, các hành vi bị nghiêm cấm và những điều khoản xác định đối tượng phù hợp.

Đây là hai nguyên tắc cốt lõi trong quá trình xây dựng Luật, không vì mục đích nào khác ngoài việc mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, những thông tin nói rằng là ngành y tế hoặc cơ quan soạn thảo trục lợi cái này để làm việc nọ, việc kia thì không chính xác, không đúng sự thật.

Dự luật này sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho các cháu bé, cho những người đang bị bệnh mạn tính mà đang cần chờ cái sự hỗ trợ của các thầy thuốc, y bác sĩ. Điều này cũng tạo ra được hành lang pháp lý tốt hơn để cho các y bác sĩ yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

“Bộ Y tế chia sẻ với tinh thần cầu thị rất lớn. Từ nay đến đầu tháng 11 còn thời gian để tiếp tục đóng góp cho tất cả những nội dung này. Chúng tôi cho rằng ý kiến của người dân trong thời gian vừa qua là một kênh để Ban soạn thảo lắng nghe, xem xét và giải quyết các vấn đề đặt ra.

Những nội dung cần tiếp thu để hoàn thiện dự án Luật, chúng tôi sẽ tiếp thu. Với những vấn đề chưa được truyền tải đến người dân một cách thấu đáo, rõ ràng, dễ hiểu, chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích” - Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định.