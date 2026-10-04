Đưa kỹ năng phòng cháy, thoát nạn đến gần người dân

ANTD.VN - Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10), Công an phường Tây Hồ phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội tổ chức các hoạt động diễn tập, trải nghiệm thực tế tại khu dân cư, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ và kỹ năng ứng phó cho người dân.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm thoát nạn trong môi trường khói khí phức tạp

Thay vì chỉ tuyên truyền bằng những nội dung lý thuyết, hoạt động lần này được gắn với thực hành, diễn tập và trải nghiệm thực tế, giúp người dân dễ hình dung, dễ ghi nhớ và có thể vận dụng ngay những kỹ năng cần thiết khi xảy ra cháy, nổ hoặc sự cố, tai nạn.

Tại các khu dân cư, người dân được hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ; chủ động kiểm tra, loại bỏ các yếu tố mất an toàn trong gia đình; đồng thời được trang bị kiến thức về cách phát hiện sớm sự cố, báo cháy, tổ chức thoát nạn và phối hợp với lực lượng chức năng khi có tình huống xảy ra.

Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân

Thông qua các hoạt động diễn tập, người dân có cơ hội trực tiếp quan sát quá trình triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; qua đó hiểu rõ hơn yêu cầu “thời gian vàng” trong xử lý một vụ cháy. Khi phát hiện sự cố, việc bình tĩnh báo động, gọi lực lượng chức năng, tổ chức thoát nạn đúng cách và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu có thể góp phần hạn chế thiệt hại trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Hướng dẫn người dân biện pháp an toàn PCCC

Việc đưa nội dung tuyên truyền vào những tình huống thực tế cũng giúp kiến thức PCCC trở nên gần gũi hơn với từng gia đình. Mỗi người dân, từ người lớn đến trẻ em, từng bước hình thành thói quen quan sát, phòng ngừa và chủ động xử lý khi gặp sự cố, thay vì bị động chờ lực lượng chức năng đến ứng cứu.

Đáng chú ý, hoạt động còn tạo điều kiện tăng cường sự phối hợp giữa Công an phường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với người dân tại khu dân cư. Đây là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, trong đó lực lượng và phương tiện tại cơ sở có thể nhanh chóng tham gia xử lý tình huống ngay từ những phút đầu.

Hướng dẫn người dân thực hành sử dụng bình PCCC dập tắt đám cháy

Đối với địa bàn có mật độ dân cư cao, nhiều loại hình nhà ở, kinh doanh đan xen, việc xây dựng ý thức tự phòng, tự quản về PCCC càng có ý nghĩa thiết thực. Khi mỗi gia đình chủ động kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt, thiết bị sinh hoạt; mỗi người biết kỹ năng thoát nạn và mỗi khu dân cư có sự phối hợp chặt chẽ, nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ sẽ được hạn chế.

Gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công an phường Tây Hồ tiếp tục xác định tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn là một nhiệm vụ quan trọng, đưa kiến thức PCCC đến gần người dân bằng những hình thức thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hành.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm sử dụng phương tiện PCCC

Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10, thông điệp được lan tỏa từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư: Mỗi người dân chủ động phòng cháy - mỗi gia đình sẵn sàng thoát nạn - mỗi khu dân cư chung tay giữ gìn an toàn! Qua đó, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn hơn, chủ động hơn và giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi sự cố cháy, nổ xảy ra.