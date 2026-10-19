Lan tỏa văn hóa giao thông, trang bị kỹ năng và trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh

ANTD.VN - Sáng 19/10/2026, chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông đã được Công an phường Phú Lương (Hà Nội) phối hợp cùng Công ty Honda Vũ Hoàng Lê và trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Lãm tổ chức, mang đến những kiến thức thiết thực bảo vệ an toàn cho các em học sinh.

Bước vào năm học mới, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Với mong muốn xây dựng môi trường học đường an toàn và hình thành ý thức chấp hành luật giao thông ngay từ khi còn nhỏ, Công an phường Phú Lương đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức buổi tuyên truyền tại trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Lãm.

Cán bộ Công an phường Phú Lương và đại diện Công ty Honda Vũ Hoàng Lê chia sẻ những kiến thức luật an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, giáo viên của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Phú Lãm



Tại chương trình, các cán bộ Công an phường Phú Lương và đại diện Công ty Honda Vũ Hoàng Lê đã khéo léo lồng ghép những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ vào các câu chuyện, tình huống thực tế gần gũi với lứa tuổi học trò.

Các em học sinh được hướng dẫn chi tiết cách nhận biết các biển báo giao thông cơ bản, kỹ năng đi bộ qua đường an toàn, ý nghĩa của hệ thống tín hiệu đèn giao thông và đặc biệt là tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện...

Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh

Tại chương trình 203 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn đã được trao cho toàn bộ học sinh khối lớp 1 của trường. Đây là sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ phía Công ty Honda Vũ Hoàng Lê. Những chiếc mũ bảo hiểm này không chỉ là vật dụng bảo vệ an toàn cho các em trên mỗi chặng đường đến trường, mà còn là thông điệp nhắc nhở thường xuyên đối với các bậc phụ huynh trong việc tự giác chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho con em mình.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm mang đến một môi trường giáo dục trực quan, sinh động về an toàn giao thông cho các em học sinh

Các hoạt động tương tác, hỏi đáp trực quan tại chương trình đã giúp các em học sinh hào hứng tiếp thu kiến thức, từ đó tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông. Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng Công an cơ sở, doanh nghiệp và nhà trường, chương trình kỳ vọng mỗi học sinh sẽ trở thành một tuyên truyền viên nhí, mang thông điệp về an toàn giao thông lan tỏa đến gia đình, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.