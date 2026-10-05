Đưa bài học an toàn giao thông đến từng học sinh

ANTD.VN - Sáng 5/10, tại Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba, Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Tại chương trình, cán bộ Công an phường Ba Đình truyền đạt những quy định cơ bản khi tham gia giao thông, đồng thời hướng dẫn học sinh cách nhận biết và xử lý những tình huống thường gặp trên đường đến trường cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Cán bộ Công an phường Ba Đình hướng dẫn các em cách đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo cách truyền thống, học sinh được trực tiếp tham gia trao đổi, trả lời câu hỏi và xử lý các tình huống giao thông. Phần đố vui có thưởng tạo không khí sôi nổi, giúp những quy định tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi, dễ nhớ.

Thông qua những câu hỏi sát với thực tế, các em được củng cố kiến thức về trật tự, an toàn giao thông, từ việc đi bộ, sang đường, ngồi trên xe máy đến những nguyên tắc cần tuân thủ khi tham gia giao thông.

Phát tờ rơi tuyên truyền về giao thông

Điều quan trọng hơn, buổi tuyên truyền hướng tới việc hình thành ở học sinh một nhận thức đơn giản nhưng thiết thực: chấp hành luật giao thông không chỉ để tránh vi phạm mà trước hết để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Một trong những nội dung được chú trọng tại chương trình là hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Cán bộ tuyên truyền Công an phường trực tiếp hướng dẫn các em cách lựa chọn mũ phù hợp, đội đúng vị trí, cài quai đúng quy cách và kiểm tra độ chắc chắn trước khi tham gia giao thông.

Những thao tác tưởng như đơn giản nhưng lại có ý nghĩa quan trọng. Một chiếc mũ bảo hiểm chỉ phát huy tác dụng khi được lựa chọn phù hợp và sử dụng đúng cách. Vì vậy, việc để học sinh trực tiếp thực hành ngay tại buổi tuyên truyền giúp các em không chỉ “biết” mà còn “làm đúng”.

Đây cũng là cách tiếp cận được Công an phường Ba Đình chú trọng trong công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở: kiến thức phải đi cùng hành động, quy định phải được chuyển hóa thành thói quen.

Cùng các em nhỏ học biển báo giao thông

Để những nội dung tuyên truyền tiếp tục được thực hiện sau chương trình, Công an phường Ba Đình, Trường Tiểu học Việt Nam - Cu Ba, đại diện Hội phụ huynh học sinh và đại diện học sinh đã cùng ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Bản cam kết không chỉ thể hiện trách nhiệm của học sinh mà còn cho thấy vai trò đồng hành của nhà trường và gia đình trong việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật.

Bởi với trẻ em, một bài học ở trường sẽ khó trở thành thói quen nếu không được củng cố từ gia đình. Một hành vi đúng khi đến trường sẽ có ý nghĩa lâu dài hơn nếu được cha mẹ duy trì trong mỗi chuyến đi, mỗi hành trình.

Buổi học mang lại kiến thức bổ ích đến các em học sinh

Dịp này, Công an phường Ba Đình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, lan tỏa thông điệp “Đội mũ bảo hiểm đúng cách - bảo vệ chính mình trên mỗi hành trình”.

Từ một chiếc mũ bảo hiểm, một câu hỏi trong phần đố vui hay một thao tác cài quai đúng cách, những bài học về an toàn giao thông đang từng bước được đưa vào đời sống của các em.

Xây dựng văn hóa giao thông không thể bắt đầu từ những điều quá lớn. Đôi khi, đó chỉ là việc một học sinh biết dừng lại trước vạch sang đường, biết đội mũ bảo hiểm đúng cách, biết nhắc cha mẹ chấp hành quy định khi đưa mình đến trường.

Với sự phối hợp giữa Công an phường Ba Đình, nhà trường và gia đình, những bài học hôm nay sẽ góp phần hình thành những thói quen tốt cho học sinh ngày mai, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh ngay từ cổng trường và trong mỗi gia đình.