ANTD.VN - Trang bị kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh ngay từ những năm đầu tiểu học là cách thiết thực để hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân, từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh từ cổng trường.

Ngày 12/10/2026, Công an phường Ba Đình (TP Hà Nội) phối hợp với Trường Tiểu học Ba Đình tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Cán bộ Công an phường Ba Đình hướng dẫn lái xe an toàn

Với chủ đề “An toàn giao thông từ cổng trường – Ươm mầm ý thức, vun đắp tương lai”, chương trình hướng đến mục tiêu giúp các em hiểu đúng, nhớ lâu và biết vận dụng những quy tắc giao thông cơ bản vào cuộc sống hằng ngày.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường Ba Đình phổ biến những quy định pháp luật về TTATGT phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, đồng thời hướng dẫn các em nhận diện những nguy cơ mất an toàn thường gặp khi đi bộ, qua đường hoặc ngồi sau xe máy cùng người thân.

Công an phường Ba Đình trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Không chỉ tiếp nhận kiến thức theo hình thức truyền đạt thông thường, học sinh còn hào hứng tham gia phần giao lưu “Đố vui có thưởng”. Những câu hỏi gần gũi với tình huống giao thông hằng ngày giúp các em chủ động ghi nhớ quy tắc an toàn, nhận biết hành vi đúng, sai và hình thành phản xạ xử lý phù hợp.

Đáng chú ý, chương trình dành thời gian hướng dẫn thực hành kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách và ngồi sau xe máy an toàn. Đây là những kỹ năng thiết yếu, góp phần hạn chế nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm giao thông. Qua hướng dẫn trực tiếp, các em được nhắc nhở về việc lựa chọn mũ bảo hiểm phù hợp, cài quai đúng quy cách và ngồi ngay ngắn, bám chắc khi di chuyển bằng xe máy.

Buổi tuyên truyền mang đến nhiều kiến thức bổ ích

Một điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao tặng 146 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1. Món quà thiết thực không chỉ hỗ trợ các em có thêm phương tiện bảo vệ bản thân mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm chấp hành pháp luật, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.

Ở lứa tuổi đầu đời, ý thức giao thông được hình thành không chỉ qua lời dạy mà còn từ những thói quen được lặp lại mỗi ngày. Một chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách, việc dừng lại quan sát trước khi qua đường hay thói quen tuân thủ hướng dẫn của người lớn đều góp phần tạo nên nền tảng cho hành vi giao thông an toàn trong tương lai.

Công an phường Ba Đình hướng tới xây dựng “Cổng trường học an toàn”

Cùng với hoạt động tuyên truyền và trao tặng mũ bảo hiểm, đại diện Công an phường, Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh và học sinh đã tham gia ký cam kết chấp hành các quy định về TTATGT. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình thể hiện quyết tâm nâng cao trách nhiệm của mỗi bên trong việc bảo vệ học sinh khi đến trường và trở về nhà.

Thực tế cho thấy, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học không thể chỉ trông chờ vào sự điều tiết, hướng dẫn của lực lượng chức năng trong những khung giờ cao điểm. Điều quan trọng hơn là xây dựng được ý thức tự giác của học sinh, sự gương mẫu của phụ huynh và trách nhiệm phối hợp của nhà trường trong việc tổ chức đưa đón, nhắc nhở, hướng dẫn các em thực hiện đúng quy định.

Mỗi phụ huynh chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm cho con khi đi xe máy; mỗi học sinh biết quan sát, đi đúng phần đường và tuân thủ hướng dẫn của người lớn chính là một mắt xích quan trọng trong việc xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Thông qua chương trình, Công an phường Ba Đình tiếp tục phát huy vai trò phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức an toàn giao thông đến gần hơn với học sinh bằng những hình thức trực quan, sinh động, dễ tiếp thu.

Xây dựng “Cổng trường học an toàn” vì thế không dừng lại ở một buổi tuyên truyền hay những bản cam kết, mà cần được duy trì bằng hành động cụ thể mỗi ngày. Khi ý thức được vun đắp từ nhỏ, những quy tắc giao thông sẽ dần trở thành thói quen, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai và lan tỏa văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.