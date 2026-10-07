Thanh niên Gen Z tình nguyện ngập ngũ với cảm ứng từ fanpage công an xã

"Em có phải là Đỗ Quốc Cường sinh năm 2008 ở thôn Hùng Vương nhỉ?"
Nhưng bất ngờ lại đến từ phía người đối diện. Cường không e dè mà chủ động nhắc đến trang Facebook "Vì bình yên xã Ứng Hòa"
"Em thấy các anh Công an xã đăng nhiều hoạt động gần gũi quá. Không chỉ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự mà còn tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thiếu nhi, làm thiện nguyện. Facebook Lý Bá Lâm thường xuyên lên sóng tuyên truyền xây nhà tình nghĩa đúng không ạ?", chàng trai trẻ rành rọt kể
Nghe thanh niên gọi đúng tên tài khoản mạng xã hội của mình, Thượng úy Lâm bật cười: "Fan cứng của fanpage công an xã à?"
Sự cởi mở lập tức xóa nhòa khoảng cách. Cường thừa nhận, trước đây em từng nghĩ Công an xã chỉ đơn thuần đi xử lý vi phạm
Hiểu được tâm lý người trẻ, Thượng úy Lâm chia sẻ về lứa tuổi "đang rất nghịch ngợm"
Chính sự chân thành ấy đã chạm đúng suy nghĩ của Cường. Em muốn có cơ hội thử sức, được rèn luyện bản thân trong một môi trường kỷ luật
Thượng úy Lâm không thúc ép. Anh dặn dò kỹ: quyết định này phải là tự nguyện, phải có sự đồng ý, chấp thuận từ gia đình, rèn luyện trong CAND mang đến nhiều ích lợi cho tuổi trẻ về tính kỷ luận, sự dấn thân và tinh thần phục vụ.
"Nếu em đã thích, anh sẽ cho cháu tự viết đơn. Có máy tính đây, Cường tự đánh máy những tâm tư nguyện vọng của mình", anh nói
Lá đơn tình nguyện gia nhập lực lượng Công an nhân dân năm 2027 dần hiện ra trên màn hình
Anh không quên tiếp thêm động lực bằng những câu chuyện thật: "Mấy bạn anh đưa đi nghĩa vụ mọi năm đó, phấn đấu tốt toàn được chuyên nghiệp đấy. Có bạn đầu tay anh đưa đi giờ cũng chuyên nghiệp rồi. Anh mong những người mình vận động đều cống hiến hết mình và đạt kết quả như thế"
Cùng ngày 7/10/2026, tinh thần tuổi trẻ ấy không chỉ có ở Đỗ Quốc Cường. Tại thôn Hùng Vương, một thanh niên khác là Nguyễn Văn Cường (SN 2007) cũng chính thức nộp đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng CAND năm 2027.
Những lá đơn gõ vội nơi bàn trà hay nắn nót viết tay