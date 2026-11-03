Xử lý quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị

ANTD.VN - Với sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng Công an, chính quyền cơ sở và đông đảo nhân dân, xã Thiên Lộc, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, góp phần lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh.

Công an xã Thiên Lộc xử lý quảng cáo trái phép, giữ gìn mỹ quan đô thị

Đồng loạt ra quân, xử lý vi phạm từ cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của UBND thành phố Hà Nội về khắc phục các điểm nghẽn về trật tự đô thị trên địa bàn và Công văn số 7734/BCĐ-CAHN ngày 28/9/2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn thành phố Hà Nội về việc xử lý tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện và các công trình công cộng, Công an xã Thiên Lộc đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai các giải pháp đồng bộ.

Xác định tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự công cộng, Công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương huy động các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp tổ chức ra quân trên toàn địa bàn. Mục tiêu đặt ra là xử lý tình trạng vi phạm một cách thực chất, không làm theo phong trào, đồng thời duy trì thường xuyên để hạn chế tình trạng tái diễn.

Trong tháng 10/2026, Công an xã Thiên Lộc phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức rà soát toàn bộ các tuyến đường, khu vực chợ, trường học, địa bàn công cộng và hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện. Qua đó, các vị trí có quảng cáo, rao vặt trái quy định được thống kê, lập danh sách, đặc biệt chú trọng những điểm thường xuyên tái vi phạm để có phương án xử lý phù hợp.

Huy động đoàn thanh niên tham gia xoá rao vặt sai phép tại nơi công cộng

Trên cơ sở kết quả rà soát, các lực lượng tổ chức bóc, xóa, tháo dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, kết hợp vệ sinh, hoàn trả bề mặt tại từng tuyến đường, khu vực. Việc triển khai được thực hiện đồng loạt, có trọng tâm, bảo đảm xử lý dứt điểm từng địa bàn, tránh tình trạng nơi đã làm sạch nhưng nhanh chóng xuất hiện quảng cáo mới.

Đáng chú ý, Công an xã Thiên Lộc còn phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Công ty Điện lực triển khai sơn sửa, tháo dỡ các trụ, bốt điện cũ, hỏng; bó gọn hệ thống dây điện, bảo đảm an toàn và tiến độ công việc. Đối với những trụ, bốt điện bị dán, sơn, vẽ quảng cáo gây mất mỹ quan, lực lượng chức năng chủ động cạo, rửa, sơn sửa, chỉnh trang, góp phần tạo diện mạo đồng bộ, sạch đẹp cho các tuyến phố, khu dân cư.

Kết quả, trong tháng 10/2026, các lực lượng đã triển khai tại trên 7 tuyến đường chính, 15 ngõ, xóm và khu đô thị Thiên Lộc. Hoạt động ra quân huy động 15 lượt cán bộ Công an xã, 70 đồng chí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, 40 cán bộ, nhân viên các phòng, ban thuộc UBND xã và trên 300 người dân tham gia.

Với tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các lực lượng đã bóc, xóa, tháo gỡ trên 300 tờ quảng cáo, rao vặt trái phép trên cây xanh, tủ, trụ, cột điện và các công trình công cộng; đồng thời vận động tháo dỡ 5 biển quảng cáo treo tường gây mất mỹ quan đô thị.

Đối với những quảng cáo có thông tin liên hệ qua số điện thoại, tài khoản hoặc hình ảnh cụ thể, lực lượng chức năng chủ động xác minh tổ chức, cá nhân liên quan để có biện pháp xử lý

Những kết quả trên cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp giữa chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân. Không chỉ trực tiếp xử lý các vi phạm, hoạt động ra quân còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, môi trường sống tại địa phương.

Kết hợp tuyên truyền với kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm

Song song với công tác bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, Công an xã Thiên Lộc chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Người dân được hướng dẫn không tự ý treo, dán, viết, vẽ quảng cáo trên cây xanh, cột điện, tủ điện và các công trình công cộng; không tiếp tay cho những hành vi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt, lực lượng Công an xã tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Đối với những quảng cáo có thông tin liên hệ qua số điện thoại, tài khoản hoặc hình ảnh cụ thể, lực lượng chức năng chủ động xác minh tổ chức, cá nhân liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, tín dụng đen hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác sẽ được tập trung làm rõ, xử lý theo quy định.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm xử lý tận gốc tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép, thay vì chỉ bóc xóa phần vi phạm đã xuất hiện. Qua đó, góp phần ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động quảng cáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Quảng cáo, rao vặt trái phép không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự công cộng

Theo Công an xã Thiên Lộc, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, rà soát, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, địa phương sẽ duy trì hoạt động ra quân với tần suất 2 buổi/ngày nhằm giải quyết triệt để tình trạng treo, dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên hệ thống cây xanh, tủ, trụ, cột điện và các công trình công cộng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa vận động, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Việc duy trì thường xuyên các biện pháp sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng tái diễn, từng bước hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong chấp hành các quy định về trật tự đô thị.

Từ những kết quả bước đầu, có thể thấy vai trò chủ động của Công an xã Thiên Lộc trong tham mưu, tổ chức thực hiện và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Đây cũng là hướng triển khai thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của thành phố về khắc phục các điểm nghẽn trật tự đô thị, góp phần xây dựng xã Thiên Lộc ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh và giàu đẹp.