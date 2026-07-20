Làm việc tại ISS, phi hành gia Nhật nói ‘không muốn trở lại Trái đất’

ANTD.VN - Phi hành gia Nhật Bản Yui Kimiya đã kể lại thời gian làm việc tại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), nói rằng anh đã cảm thấy thoải mái đến mức không muốn quay trở lại Trái đất.

Phi hành gia Nhật Bản Yui Kimiya

Ngày 19-7, phi hành gia Yui Kimiya đã phát biểu tại một sự kiện, nhân kỷ niệm 40 năm hoàn thành khu phức hợp tại thành phố Ueda thuộc tỉnh Nagano, nơi đặt đài quan sát thiên văn. Sự kiện này quy tụ khoảng 450 người từ cả trong và ngoài tỉnh tới tham dự.

Trong chuyến làm việc lần thứ hai tại ISS, anh Yui đã ở đây hơn 5 tháng, từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Anh đã trình chiếu những đoạn băng hình và nói về việc hoàn thành các sứ mệnh quan trọng, trong đó có việc dùng cánh tay robot để tiếp nhận tàu vũ trụ vận chuyển hàng hóa mới của Nhật Bản.

Phi hành gia Yui cho biết cha mẹ anh là nông dân trồng rau xà lách và anh luôn nghĩ về những gì mà cha mẹ muốn anh làm. Yui nói rằng việc suy nghĩ trước và hành động một cách chủ động đã khiến anh nhận ra tầm quan trọng của tinh thần đồng đội và việc này đã hỗ trợ anh trong các sứ mệnh làm việc trên ISS.

Khi được hỏi về lần thứ hai làm việc trên ISS, Yui cho biết cơ thể anh đã điều chỉnh tốt hơn so với lần đầu tiên, do vậy anh cảm thấy rất thoải mái. “Thành thật mà nói, tôi không muốn trở lại Trái đất”, anh nói thêm.

Tại sự kiện, một học sinh trung học cơ sở cho biết lần đầu tiên được gặp phi hành gia và nghe kể những câu chuyện mới đã khiến em quan tâm tới không gian vũ trụ.

Sau sự kiện, phi hành gia Yui nói rằng con người có thể sẽ cố gắng lên tới Mặt trăng và Sao hỏa. Anh bày tỏ hy vọng sẽ giúp tạo cơ hội cho những người trẻ tuổi nuôi dưỡng ước mơ cũng như đóng vai trò tích cực trong không gian vũ trụ.