Cận cảnh vụ phóng tàu vũ trụ Nga đưa phi hành gia Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

ANTD.VN - Tên lửa Soyuz-2.1a của Nga đã được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan lúc 17h48 (giờ Moscow) ngày 14-7 để đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Đoạn video vụ phóng

Tàu vũ trụ Soyuz MS-26 của Nga dự kiến ​​sẽ cập ISS lúc 20h56 (giờ Moscow). Trên tàu có các phi hành gia người Nga Pyotr Dubrov và Anna Kikina cùng với phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Anil Menon.

Phi hành đoàn dự kiến ​​sẽ ở trên trạm vũ trụ trong 261 ngày. Chương trình của Nga dành cho các phi hành gia bao gồm 38 thí nghiệm khoa học cũng như 2 chuyến đi bộ ngoài không gian. Danh sách các thí nghiệm bao gồm thử nghiệm một hệ thống kiểm soát khí quyển tự động mới được thiết kế để phát hiện rò rỉ khí và hỏa hoạn trên ISS nhanh hơn. Các hệ thống như vậy có thể hữu ích trong các chuyến du hành vũ trụ trong tương lai.

Một thí nghiệm khác liên quan đến robot hình người của Nga có thể đóng vai trò là “hình đại diện” của một phi hành gia. Theo các phương tiện truyền thông, những robot như vậy có thể thay thế con người trong các chuyến đi bộ ngoài không gian và thực hiện một số nhiệm vụ trên ISS. Phi hành đoàn cũng dự kiến ​​sẽ nghiên cứu sự giải phóng năng lượng Mặt trời để dự đoán tốt hơn các vụ bùng phát năng lượng Mặt trời và bão từ.

Đây là lần thứ hai cả 2 nhà du hành vũ trụ người Nga lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Trong khi đó, đây là lần đầu tiên phi hành gia người Mỹ Menon bay lên trạm vũ trụ.

Trước đó, phi hành gia Dubrov đã trải qua 355 ngày trên ISS, thực hiện 4 chuyến đi bộ ngoài không gian và tham gia quay phim “Vyzov” (“Thử thách”) - bộ phim dài đầu tiên được quay trong không gian.

Phi hành gia Menon đến ISS trong khuôn khổ của thỏa thuận bay chéo giữa Mỹ và Nga. Thỏa thuận được ký kết năm 2022 cho phép các nhà du hành vũ trụ Nga bay trên tàu vũ trụ Crew Dragon của Mỹ và các nhà du hành vũ trụ Mỹ bay trên tàu Soyuz MS của Nga.