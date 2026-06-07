Kiên trì xử lý "điểm nghẽn", xây dựng diện mạo đô thị văn minh từ cơ sở

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn trong công tác quản lý đô thị, thời gian qua Công an xã Thư Lâm, Hà Nội đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác Công an xã Thư Lâm tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về văn minh đô thị

Đồng bộ giải pháp, quyết tâm xử lý các "điểm nghẽn"

Xác định trật tự đô thị và ùn tắc giao thông là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Công an xã Thư Lâm đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị, xây dựng địa bàn bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

Ngay từ cuối năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an xã đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn; xây dựng các kế hoạch chuyên đề về khắc phục ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm trật tự đô thị, phòng ngừa tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các chợ cóc, chợ tạm tự phát.

Song song với công tác tham mưu, lực lượng Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị được phát trên hệ thống loa truyền thanh xã và các thôn, tổ dân phố 2 lần mỗi ngày. Các quy định của pháp luật cũng được phổ biến rộng rãi thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt cộng đồng và trên cổng thông tin điện tử địa phương.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng tới từng hộ kinh doanh. Hàng trăm trường hợp đã được nhắc nhở, vận động ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán. Nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và các công trình vi phạm sau khi được cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích.

Nhằm tạo chuyển biến thực chất, Ban Chỉ đạo 197 xã thường xuyên tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương đô thị. Qua đó, nhiều tuyến đường trọng điểm như Liên Hà, Thư Lâm, Nguyễn Thực, Vân Hà, Uy Nỗ, Lâm Tiên, Xuân Nộn cùng các khu vực chợ dân sinh đã được chỉnh trang, sắp xếp lại bảo đảm thông thoáng, sạch đẹp.

Giữ vững thành quả, không để tái lấn chiếm

Một trong những khó khăn lớn trong công tác bảo đảm trật tự đô thị là tình trạng tái vi phạm sau xử lý. Để khắc phục tình trạng này, Công an xã Thư Lâm xác định việc duy trì kết quả sau giải tỏa có ý nghĩa quan trọng không kém việc xử lý ban đầu.

Tích cực tuyên truyền cùng với xử lý thay đổi nhận thức người dân

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an xã đã duy trì thường xuyên các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện hàng trăm lượt tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở và ký cam kết đối với các hộ kinh doanh, người dân có nguy cơ vi phạm.

Cùng với đó, 6 tổ công tác chuyên trách tiếp tục được duy trì để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và thực hiện mô hình “Cổng trường học an toàn - văn minh”. Các lực lượng thường xuyên phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh đưa đón học sinh đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ùn tắc cục bộ tại khu vực trường học vào giờ cao điểm.

Trong công tác bảo đảm trật tự giao thông, Công an xã còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hàng nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các hành vi cố tình vi phạm cũng được xử lý nghiêm theo quy định. Nhiều trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm hè phố, vi phạm vệ sinh môi trường đã bị lập biên bản xử lý. Các biển quảng cáo, mái che, mái vẩy lắp đặt sai quy định được tháo dỡ; nhiều điểm họp chợ tự phát được giải tỏa, không để tái lấn chiếm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các hành vi cố tình vi phạm cũng được xử lý nghiêm theo quy định

Đáng chú ý, Công an xã đã phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện sơn kẻ vạch vỉa hè, bổ sung các giải pháp tổ chức giao thông, khảo sát các điểm đỗ xe, điểm tập kết phương tiện và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc để kịp thời tham mưu giải pháp khắc phục.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt, tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thư Lâm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các tuyến đường từng tồn tại tình trạng lấn chiếm nay cơ bản được bảo đảm thông thoáng; ý thức chấp hành của người dân ngày càng được nâng cao; không phát sinh các điểm ùn tắc giao thông kéo dài.