ANTD.VN - Chiều 28/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thành phố và Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng phối hợp tổ chức Khai mạc giải Bóng đá Vô địch câu lạc bộ thành phố, Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong lần thứ 25 năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đan Đức Hiệp - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hải Phòng; Phạm Thị Tô Trang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải; Thiếu tá Nguyễn Việt Hưng - Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng; Văn Trần Hoàn, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng; cùng đại diện các ban, ngành, đơn vị, các nhà tài trợ và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải Bóng đá Vô địch câu lạc bộ thành phố, Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong lần thứ 25 năm 2026

Giải Bóng đá Vô địch câu lạc bộ thành phố, Cúp Chuyên đề An ninh Hải Phòng – Nhựa Tiền Phong lần thứ 25 năm 2026 do Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong là nhà tài trợ chính và các đơn vị đồng tài trợ khác của giải gồm: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng, Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Công ty cổ phần Du lịch VIETRAVEL - Chi nhánh Hải Phòng, Công ty TNHH Mỹ Đình, Công ty CP TV Thiết kế lắp đặt hệ thống PCCC Đăng Khánh, Công ty TNHH cung cấp thiết bị nước Hòa Nguyên, Công ty TNHH MTV Petrolimex Hải Phòng, Công ty cổ phần Động Lực.

Quang cảnh Lễ khai mạc Giải thi đấu

Năm nay, Giải đấu bước sang lần tổ chức thứ 25 quy tụ 220 vận động viên đến từ 10 đội bóng gồm: CLB Hiếu Thảo - Gia Viên; Công an thành phố; Phường Lê Chân; Xã Trường Tân; CLB Family 65 Bến Bính; Xã Kiến Thụy; Công ty cổ phần TM&XD Văn Úc; NDN Thủy Nguyên; Xã Thanh Miện và Xã Nam Sách. Với lực lượng các vận động viên tham gia đông đảo cho thấy sức hút đặc biệt của phong trào bóng đá quần chúng trên địa bàn thành phố. Sự góp mặt của các đội bóng đến từ cả khu vực phía Đông và phía Tây Hải Phòng tiếp tục cho thấy sức hút của giải, đồng thời phản ánh sự phát triển rộng khắp của phong trào bóng đá quần chúng sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Việt Hưng – Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng phát biểu khai mạc giải

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên của cơ sở và trình độ tổ chức, công tác trọng tài bóng đá của thành phố; phát hiện, tuyển chọn và bổ sung vận động viên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc, đồng thời tiếp tục duy trì giải bóng đá đã được tổ chức nhiều năm qua.

Ông Trần Nhật Ninh- Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong, đại diện Nhà tài trợ chính phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Việt Hưng – Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng nhấn mạnh: Hành trình 25 lần tổ chức không chỉ là một con số, mà là minh chứng cho một sân chơi truyền thống, uy tín và bền vững của bóng đá phong trào Hải Phòng. Trài qua chặng đường dài hơn ¼ thế kỷ, giải đấu đã trở thành cầu nối vững chắc, thúc đẩy tinh thần rèn luyện thân thể, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và những trái tim có cùng niềm đam mê trái bóng tròn.

Vận động viên Nguyễn Hồng Phong, CLB Anh em Lê Chân, đại diện các VĐV tham dự giải thực hiện nghi thức tuyên thệ

Tiếp nối truyền thống đó, năm nay, giải đấu tự hào quy tụ 10 câu lạc bộ xuất sắc nhất với 220 vận động viên. Đây chính là những đại sứ của tinh thần thể thao, những người sẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về tài năng, bản lĩnh và ý chí đồng đội, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một thành phố Hải Phòng năng động, khát vọng và không ngừng phát triển.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, đại diện lực lượng trọng tài điều hành giải thực hiện nghi thức tuyên thệ

Đồng chí Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng đề nghị các Vận động viên tham gia giải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu với quyết tâm cao đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức. Các đồng chí trọng tài tập trung điều hành giải một cách vô tư, khách quan, nghiêm túc, đúng luật và Điều lệ giải. Các đơn vị trực thuộc Công an thành phố làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại giải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Ban Tổ chức, Vận động viên các đội bóng và Cổ động viên đến sân tham dự Giải.

Các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Giải thi đấu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Nhật Ninh- Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật Công ty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong, đại diện Nhà tài trợ chính cho biết: Đây là năm thứ 11 công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đồng hành cùng Giải thi đấu với tư cách là nhà tài trợ chính với mong muốn mang lại sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo các đội bóng trên địa bàn thành phố góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của thành phố Hải Phòng. Nhựa Tiền Phong luôn mong muốn tài trợ, ủng hộ những hoạt động mang lại giá trị tích cực cho xã hội, đặc biệt là các hoạt động thể thao kết nối cộng đồng và khuyến khích lối sống lành mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, trận bóng đầu tiên giữa đội tuyển FC Anh em Lê Chân gặp đội tuyển xã Trường Tân

Các trận đấu diễn ra gay cấn với nhiều pha bóng đẹp mắt thu hút đông đảo cổ động viên tham gia cổ vũ Giải

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận bóng đầu tiên giữa đội tuyển FC Anh em Lê Chân gặp đội tuyển xã Trường Tân.