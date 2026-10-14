Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thành chỉ tiêu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP. Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu của 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2026, Bộ Công an giao CATP Hải Phòng thực hiện 3 chỉ tiêu trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đó là các chỉ tiêu về không có địa bàn (cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, thôn, tổ dân phố) phân loại yếu theo tinh thần Quyết định số 510 của Bộ trưởng Bộ Công an; chỉ tiêu về xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chỉ tiêu về Công an xã, phường, đặc khu kiểu mẫu về ANTT.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, các phòng nghiệp vụ CATP đã tiến hành rà soát, phân loại địa bàn thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Công an giao tại 1.723 thôn, tổ dân phố, 114 xã, phường, đặc khu, 169 cơ quan, 264 doanh nghiệp, 531 cơ sở giáo dục đã được rà soát, đánh giá với các mức độ khác nhau. Trong đó, UBND xã, phường, đặc khucó thẩm quyền xét duyệt, phân loại phong trào đối với các thôn, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; đồng thời, tự đánh giá, phân loại phong trào của cấp xã và đề xuất UBND thành phố (qua Công an thành phố) xét, quyết định phân loại.

Trung tá Phạm Thị Hương Chi, Phó trưởng Phòng Tham mưu CATP báo cáo tại hội nghị

Đến nay đã có 100/114 xã, phường, đặc khu đạt các tiêu chí về phong trào tại địa bàn. Riêng đối với tiêu chí xây dựng đơn vị xã, phường, đặc khu kiểu mẫu về ANTT, từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố đã nhất trí chỉ đạo xây dựng 12 đơn vị đạt Công an cấp xã kiểu mẫu, bao gồm: PhườngKiến An; phườngThuỷ Nguyên; phường Nam Triệu; phường Bạch Đằng; phường Đồ Sơn; phường Trần Hưng Đạo; xã An Lão; xã Kiến Hải; xã Hợp Tiến; xã Trần Phú; đặc khu Cát Hải và đặc khu Bạch Long Vĩ… Theo Bộ tiêu chí Công an xã, phường, đặc khu kiểu mẫu về ANTT ban hành kèm Quyết định số 3697/QĐ-BCA-V05 ngày 12/6/2026 của Bộ Công an, gồm 25 tiêu chí với tổng số 100 điểm; điều kiện công nhận Công an cấp xã kiểu mẫu về ANTT là đạt từ 96 điểm trở lên…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các tiêu chí trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, khẳng định các tiêu chí này gắn chặt với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh 3 tiêu chí do Bộ Công an giao cho thành phố Hải Phòng thực hiện là các tiêu chí mang tính toàn diện, bao quát, có tác động trực tiếp đến hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương, Đại tá Nguyễn Đức Thìn, Phó Gi ám đốc CATP yêu cầu các phòng nghiệp vụ CATP, trong đó chủ công là Phòng Tham mưu, Phòng Công tác chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ nhanh chóng phối hợp với Công an các phường, xã, đặc khu rà soát, tham mưu Đảng ủy – Giám đốc CATP chỉ đạo đôn đốc thực hiện 3 tiêu chí của Bộ Công an theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra. Yêu cầu Công an các phường, xã, đặc khu chủ động báo cáo và tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, rút ra bài học kinh nghiệm để công tác đánh giá việc thực hiện các tiêu chí được hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đối với một số địa bàn hiện chưa đạt điểm theo yêu cầu, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ rà soát, đánh giá lại địa bàn, khắc phục các yếu tố còn bất cập, tồn tại, mục tiêu là không để địa bàn nào bị phân loại yếu, chấm điểm thấp, trong đó đặc biệt lưu ý đến các tiêu chí về công tác kéo giảm tội phạm, công tác bảo đẩmn toàn PCCC&CNCH, công tác kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông…