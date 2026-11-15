Cảnh giác chiêu trò lừa đảo núp bóng đăng ký vé “Muôn sắc Việt Nam”

ANTD.VN - Chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” dự kiến diễn ra tối 24/11/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội với hơn 38.000 vé miễn phí dành tặng người dân. Lợi dụng sức hút của sự kiện, các đối tượng có thể tung tin giả, lập trang giả mạo, rao bán vé hoặc yêu cầu đặt cọc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 24/11/2026 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, trong đó có hơn 38.000 vé miễn phí dành tặng người dân.

Lợi dụng sức hút của sự kiện, các đối tượng có thể lập fanpage giả mạo, tung đường link đăng ký vé không chính thống, rao bán vé hoặc yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ. Một số thủ đoạn khác là dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin ngân hàng thông qua các website giả mạo.

Ban tổ chức khuyến cáo, người dân chỉ đăng ký vé qua các kênh chính thức của cơ quan chức năng và hệ thống Hanoi Go; tuyệt đối không mua bán, trao đổi vé, chuyển tiền cho tài khoản cá nhân hoặc truy cập đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng.