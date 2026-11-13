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“Một chạm báo cháy – thêm một cơ hội cứu người”

Văn Sơn

ANTD.VN - Trong những tình huống cháy, nổ, việc thông tin nhanh chóng, chính xác đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh hình thức gọi điện đến số 114, người dân hiện nay còn có thể sử dụng ứng dụng Báo cháy 114 trên điện thoại thông minh để gửi thông tin về sự cố. Nhằm đưa tiện ích này đến gần hơn với cộng đồng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng.

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