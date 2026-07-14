Sân bay Ảrập Xêút bị tập kích dồn dập, Trung Đông đứng trước nguy cơ kích hoạt 'chảo lửa' mới

ANTD.VN - Đêm 13-7 (giờ địa phương), lực lượng Houthi tại Yemen đã bắn loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) vào Sân bay Quốc tế Abha của Ảrập Xêút.

Sân bay quốc tế Abha bị nhắm mục tiêu trả đũa

Đòn trả đũa khốc liệt sau vụ phong tỏa đường băng

Động thái trả đũa khốc liệt này đã chính thức chấm dứt giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng kéo dài từ năm 2022, đẩy vùng Vịnh vào nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn.

Ngay sau vụ tập kích, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu tất cả các hãng hàng không quốc tế lập tức ngừng bay qua không phận Ảrập Xêút để tránh thiệt hại.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này bắt nguồn từ chuỗi sự kiện diễn ra trước đó cùng ngày tại Yemen.

Lực lượng phòng vệ của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận phối hợp cùng liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu đã tiến hành không kích dữ dội, đánh sập đường băng của Sân bay Quốc tế Sanaa thuộc vùng do Houthi kiểm soát.

Khu phức hợp Sân bay Sanaa trúng tên lửa

Mục tiêu của trận không kích này là nhằm chặn một chiếc máy bay của hãng hàng không Iran Mahan Air đang cố tình hạ cánh để đưa phái đoàn cấp cao Houthi trở về sau khi tham dự lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Chiếc máy bay chở phái đoàn của Iran sau đó buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Hodeida.

Sân bay Sanaa bị không kích dữ dội

Chính phủ Yemen khẳng định yêu cầu mở chuyến bay từ Tehran đã bị từ chối do "nằm ngoài khuôn khổ pháp lý và chủ quyền hàng không", nhưng phía Houthi vẫn cố tình thực hiện.

Nguy cơ sụp đổ hoàn toàn thế cờ địa chính trị

Tuyên bố trên truyền thông, ông Yahya Saree cáo buộc Ảrập Xêút đơn phương xé bỏ lệnh ngừng bắn và tuyên bố "hành động này sẽ bị trừng phạt".

Để đáp trả, Houthi đã tấn công tên lửa và UAV sang bên kia biên giới. Hệ thống phòng không của Ảrập Xêút đã phải hoạt động hết công suất để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa hướng vào khu vực phía Nam.

Việc Houthi trực tiếp tấn công vào hạ tầng hàng hải và hàng không của Ảrập Xêút - đồng minh chiến lược của Mỹ - là một bước đi cực kỳ nguy hiểm.

Giới quan sát nhận định, xung đột không còn là nội chiến Yemen mà đã biến thành cuộc chiến ủy nhiệm trực diện giữa trục Iran - Houthi và liên minh Mỹ - Ảrập Xêút.

Trước diễn biến leo thang, Bộ Quốc phòng Yemen đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp, tuyên bố đóng cửa vô thời hạn toàn bộ các sân bay trên lãnh thổ nước này và ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân khỏi các khu vực quân sự trọng yếu xung quanh sân bay.

Chiều cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã phải triệu tập một phiên họp khẩn cấp để tìm giải pháp hạ nhiệt.

Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị, ông Khaled Khiari, cảnh báo: "Yemen và toàn bộ khu vực Trung Đông rộng lớn không thể gánh chịu thêm một vòng xoáy leo thang chiến tranh nào nữa".

Liên hợp quốc khẩn thiết kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và lập tức ngồi vào bàn đàm phán để bảo vệ trạng thái hòa bình mong manh đã duy trì suốt 4 năm qua.