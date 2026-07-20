Quyền Bộ trưởng Singapore từ chức vì ứng xử 'lệch chuẩn' với phụ nữ

ANTD.VN - Chính trường Singapore rúng động trước thông tin Quyền Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Hồi giáo Faishal Ibrahim nộp đơn từ chức sau khi thừa nhận những chuẩn mực ứng xử của bản thân trong các mối quan hệ cá nhân đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Ông Faishal Ibrahim, Quyền Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Hồi giáo Singapore

Theo thông báo chính thức, ông Faishal Ibrahim đã quyết định từ chức sau khi các cuộc tương tác, tiếp xúc giữa ông và một người phụ nữ được xác định là "không phù hợp các tiêu chuẩn đạo đức và mực thước" cần có của một quan chức chính phủ.

Thủ tướng Lawrence Wong cho biết: "Chúng tôi nắm được vụ việc này khoảng một tháng trước khi Văn phòng Thủ tướng nhận được một email từ một phụ nữ liên quan đến những lần tiếp xúc của bà với ông Faishal".

Ông Wong cho biết, hầu hết các tương tác của họ diễn ra thông qua tin nhắn trực tuyến. Họ cũng gặp nhau bên lề các sự kiện công cộng.

Sau đó, cả hai bên đều cáo buộc lẫn nhau về hành vi quấy rối, và cảnh sát vụ đã vào cuộc điều tra.

"Sau khi xem xét kỹ lưỡng các hành vi và hoàn cảnh, tham khảo ý kiến ​​của Văn phòng Tổng chưởng lý, chúng tôi nhận thấy không bên nào phạm tội hình sự", Thủ tướng cho biết.

"Nhưng còn một câu hỏi khác là liệu tư cách đạo đức của ông Faishal có đáp ứng được các tiêu chuẩn cần thiết đối với một người giữ chức vụ chính trị và nghị sĩ hay không" - ông Wong nói.

Tuyên bố từ chức được đưa ra nhanh chóng nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của bộ máy lãnh đạo.

Ông Faishal Ibrahim vốn là một chính trị gia có tiếng và việc ông rời ghế lập tức đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận đảo quốc sư tử, đặc biệt là trong cộng đồng người Hồi giáo tại quốc gia này.

Chính phủ Singapore từ trước đến nay luôn duy trì lập trường cực kỳ nghiêm khắc và không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến hình ảnh công chúng hoặc vi phạm các quy chuẩn đạo đức của các thành viên nội các.