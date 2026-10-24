Hợp tác nâng cao năng lực xuất khẩu doanh nghiệp dược Việt Nam

ANTD.VN - DKSH và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam ký kết hợp tác nhằm hướng tới tăng cường năng lực xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp xác định thị trường mục tiêu và kết nối với các đối tác trong khu vực, quốc tế. Hợp tác được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 (SVEF 2026).

Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam (DKSH) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mức độ sẵn sàng xuất khẩu và khả năng tiếp cận thị trường khu vực, quốc tế.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ (SVEF), tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến 20 tháng 10 năm 2026, với sự tham dự của Ngài Guy Parmelin, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ; Ngài Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; Bà Châu Mai Anh, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ; đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và Thụy Sĩ; cùng lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và DKSH.

Thông qua thỏa thuận, hai bên hướng tới kết hợp kinh nghiệm, chuyên môn và mạng lưới của mình để hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam từng bước chuẩn bị tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu, hiểu rõ yêu cầu của thị trường mục tiêu và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh quốc tế. Hợp tác cũng góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và các bên liên quan tại thị trường nước ngoài.

DKSH và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam ký kết hợp tác

Cụ thể, DKSH và VNPCA hướng tới hợp tác trong bốn lĩnh vực trọng tâm: (i) nâng cao năng lực, mức độ sẵn sàng xuất khẩu và khả năng cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp dược Việt Nam; (ii) hỗ trợ xác định các sản phẩm phù hợp, thị trường mục tiêu và lộ trình thâm nhập thị trường khả thi; (iii) thúc đẩy chia sẻ kiến thức và kết nối với các doanh nghiệp, khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế liên quan; và (iv) tìm hiểu cơ hội nâng cao năng lực xuất khẩu dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo Biên bản ghi nhớ, VNPCA sẽ đóng vai trò đầu mối kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp dược Việt Nam và các bên liên quan trong nước. DKSH sẽ đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm tiếp cận và phát triển thị trường, cùng mạng lưới khu vực và năng lực hỗ trợ trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, logistics. Việc triển khai các hoạt động cụ thể sẽ được hai bên trao đổi, thống nhất trên cơ sở nhu cầu thực tế và nguồn lực phù hợp.

Bà Trần Thị Thư, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp dược Việt Nam tiếp cận kiến thức chuyên sâu, hiểu rõ hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và xác định những năng lực cần tiếp tục hoàn thiện.

Đây là hướng đi thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu thuốc của Việt Nam đạt 1 tỷ USD theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược, đồng thời mở rộng kết nối quốc tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành dược Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sĩ”.

Ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe DKSH tại Việt Nam, cho biết: “Thông qua sự hợp tác với VNPCA, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và mạng lưới của mình, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dược, doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe của Việt Nam nâng cao năng lực sẵn sàng xuất khẩu, hiểu rõ các yêu cầu của thị trường mục tiêu và xây dựng những lộ trình phát triển quốc tế bền vững. Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần giúp các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng của Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường hơn, từ đó mang lại nhiều cơ hội tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bệnh nhân trong khu vực”.

Trong Phiên “Định hình Tương lai Ngành Y tế” tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026, ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH, nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, các tổ chức y tế và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế.

Bốn định hướng ưu tiên bao gồm: tăng cường hợp tác về quản lý và đảm bảo chất lượng, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị y tế khu vực, và thúc đẩy chuyển đổi số cùng phát triển các hệ thống dữ liệu y tế đáng tin cậy.