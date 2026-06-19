Hợp tác Đan Mạch - Việt Nam mở rộng nguồn cung nhiên liệu sinh học nội địa

ANTD.VN - Ngày 17/6 tại Hà Nội, tập đoàn giải pháp sinh học hàng đầu thế giới Novonesis (Đan Mạch) và doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học Nhà Xanh Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, góp phần tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội dưới sự chứng kiến của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng bền vững, kết hợp thế mạnh về công nghệ và giải pháp sinh học của Đan Mạch với năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh lộ trình chuyển dịch năng lượng và mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Trong khi nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng cao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, những biến động của thị trường năng lượng thế giới thời gian qua cho thấy tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng tự chủ về năng lượng.

Ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học giữa Novonesis và Nhà Xanh Việt Nam.

Theo các chuyên gia, phát triển nhiên liệu sinh học không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu mà còn tạo thêm một nguồn năng lượng thay thế có khả năng sản xuất ngay trong nước. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp Việt Nam tăng cường an ninh năng lượng trong dài hạn, đồng thời hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hợp tác, Novonesis và Nhà Xanh Việt Nam sẽ cùng nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ethanol từ các nguyên liệu nông nghiệp như ngô và sắn. Mục tiêu là gia tăng sản lượng ethanol, tối ưu chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiên liệu sinh học nội địa.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Nhà Xanh Việt Nam, cho biết trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu sinh học, việc chủ động sản xuất trong nước sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Theo ông Tuấn, sự hợp tác với Novonesis sẽ giúp doanh nghiệp kết hợp chuyên môn quốc tế về giải pháp sinh học với kinh nghiệm sản xuất và ứng dụng nấm men, enzyme trong nước, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường khả năng tự chủ nguồn cung và mở rộng sản lượng ethanol nội địa phục vụ nhu cầu thị trường.

Không chỉ mang ý nghĩa trong lĩnh vực năng lượng, sự phát triển của ngành nhiên liệu sinh học còn mở ra cơ hội mới cho khu vực nông nghiệp.

Việc mở rộng sản xuất ethanol có thể làm gia tăng nhu cầu đối với các loại cây trồng như ngô và sắn - những nguyên liệu đầu vào quan trọng của ngành nhiên liệu sinh học. Điều này giúp tạo thêm đầu ra cho nông sản, nâng cao giá trị chuỗi sản xuất nông nghiệp và mang lại cơ hội tăng thu nhập cho người nông dân.

Ông Xiaofeng Ye - Phó Giám đốc phụ trách các Giải pháp Sức khỏe Hành tinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Novonesis, nhận định Việt Nam có đầy đủ điều kiện để xây dựng một ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học vững mạnh.

Theo ông, các giải pháp sinh học có thể giúp các nhà sản xuất tạo ra sản lượng ethanol cao hơn từ cùng một lượng nguyên liệu đầu vào, đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng và chi phí sản xuất. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn giúp tăng khả năng cạnh tranh của nhiên liệu sinh học trên thị trường.

“Một cơ cấu nguồn năng lượng đa dạng hơn không chỉ giúp tăng cường an ninh năng lượng mà còn góp phần xây dựng một nền kinh tế có sức chống chịu cao và năng lực cạnh tranh tốt hơn”, ông Xiaofeng Ye nhấn mạnh.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz cho rằng sự hợp tác giữa Novonesis và Nhà Xanh Việt Nam là minh chứng cho việc chuyên môn và công nghệ của Đan Mạch có thể kết hợp hiệu quả với năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra những giá trị mới.

Theo Đại sứ Nicolai Prytz, thông qua việc thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước và nâng cao giá trị từ các nguồn tài nguyên nông nghiệp, dự án góp phần hiện thực hóa những ưu tiên đang ngày càng trở nên quan trọng đối với Việt Nam, bao gồm tăng cường an ninh năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hiện nay, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, hệ thống thực phẩm bền vững, tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo. Sự hợp tác giữa Novonesis và Nhà Xanh Việt Nam được xem là một ví dụ điển hình cho mô hình kết hợp giữa công nghệ quốc tế và năng lực sản xuất trong nước nhằm giải quyết đồng thời các bài toán về năng lượng, môi trường và phát triển kinh tế.

Theo Novonesis, các giải pháp sinh học có tiềm năng giúp cắt giảm khoảng 4,3 tỷ tấn CO₂ trên toàn cầu vào năm 2030, tương đương khoảng 8% lượng phát thải hiện nay của thế giới. Riêng trong năm 2025, các giải pháp nhiên liệu sinh học của doanh nghiệp này đã góp phần giảm khoảng 80 triệu tấn khí thải CO₂ tương đương trên toàn cầu, tương đương với việc khoảng 30 triệu xe ô tô chạy xăng ngừng lưu thông.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng, những sáng kiến hợp tác như giữa Novonesis và Nhà Xanh Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành nhiên liệu sinh học phát triển mạnh mẽ hơn, qua đó đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững của đất nước.