Giá xăng dầu giảm lần thứ tư liên tiếp, thấp hơn nhiều nước trong khu vực

ANTD.VN - Từ 15h hôm nay (18-6), giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh. Đây là lần giảm giá lần thứ tư liên tiếp, kể từ cuối tháng 5.

Giá xăng E10RON95 chạm mốc 20.000 đồng/lít

Kỳ này, Liên Bộ Công Thương- Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít với giá xăng sinh học, 800 đồng/lít với dầu diezel và 650 đồng/lít với xăng mazut. Không chi sử dụng quỹ với mặt hàng nào.

Sau khi trích lập quỹ bình ổn giá, giá xăng E5RON92 không cao hơn 20.126 đồng/lít, giảm 1.206 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 20.753 đồng/lít, dầu diezel 0,05S không cao hơn 23.534 đồng/lít, giảm 2.343 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 16.680 đồng/kg, cũng giảm 1.928 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Như vậy, đây là kỳ đầu tiên Nhà nước công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10RON95, thay thế xăng RON95. Đây là mặt hàng tiêu dùng phổ biến.

Sau khi giảm giá, giá xăng dầu Việt Nam tiếp tục thấp hơn đáng kể so với các nước trong lân cận. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 33.236 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 29.955 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 36.228 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.948 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 20.753 VNĐ/lít.

Về giá dầu, Thái Lan: 31.376 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 30.743 VNĐ/lít; Lào: 30.048 VNĐ/lít; Trung Quốc: 30.893 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 23.534 VNĐ/lít.